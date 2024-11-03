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Kasım Fırsatları Başladı! Binlerce Ürün Arasından İndirimli Akıllı Tartıları Sizin İçin Seçtik!

etiket Kasım Fırsatları Başladı! Binlerce Ürün Arasından İndirimli Akıllı Tartıları Sizin İçin Seçtik!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.11.2024 - 19:33

Akıllı tartılar vücudunuzun yalnızca ağırlığını ölçmez. Aynı zamanda vücudunuzdaki yağ oranı, kas oranı ve sıvı oranını da ölçer ve bu şekilde sağlığınıza yön vermeniz konusunda size yardımcı olur. Siz de sağlığınız için bir akıllı tartı almaya karar verdiyseniz doğru yerdesiniz. Kasım indirimlerinden sizin için seçtiğimiz akıllı tartı modellerine ve kullanıcı yorumlarına göz atarak hızlıca kararınızı verebilirsiniz.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 01.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Xiaomi Mi Smart Scale 2 Akıllı Tartı

Xiaomi Mi Smart Scale 2 Akıllı Tartı

100 g ile 150 kg ağırlık aralığı ve 50 g okuma hassasiyeti ile yetişkinler ve çocuklar için ideal bir tartı.

Ayrıca kendisi en çok satılan akıllı tartı modeli.

Tartınız her kullanıcıyı otomatik olarak tanımlayabilir ve 16 profile kadar saklayabilir özellikte.

Fiyatı şu anda indirimde 989 TL.

Xiaomi Mi Smart Scale 2 Akıllı Tartı

'Şimdilik alalı 2 ay kadar oldu ve ürünün detaylı analizlerinden memnunum. Her ne kadar piyasaya göre daha yüksek bütçe gerektirse de sağlıklı yaşam konusunda kararlar vermiş kişiler için verim alabilecekleri bir ürün olduğunu düşünüyorum.'

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Android ve Ios Uyumlu Dijital Akıllı Tartı

Android ve Ios Uyumlu Dijital Akıllı Tartı

Bu tartı ile kilo ,yağ, kas, su, iç organ yağı. BMI, metabolizma ve kemik ölçümü yapılabilir.

Fiyatı indirimde 418 TL.

Android ve Ios Uyumlu Dijital Akıllı Tartı

'Uygulama ile kullanırsanız harika bir ürün . Uygulama kullanmasanız da hassasiyeti çok iyi. Uygulamadaki kilo takip vs. mükemmel. Tereddüt etmeden alabilirsiniz.'

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Akıllı Yağ Ölçer Bluetooth Tartı

Akıllı Yağ Ölçer Bluetooth Tartı

Uygun fiyatlı bir akıllı tartı arayanlar için harika bir fırsat.

İndirimli fiyatı 349 TL.

Akıllı Yağ Ölçer Bluetooth Tartı

İndirimli indirimsiz fark etmez, akıllı tartıların hepsini görmek istiyorum diyenler buraya tıklayabilir.

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Beurer Bf 1000 Superprecision Terazi

Beurer Bf 1000 Superprecision Terazi

Profesyonel bir tartı almayı düşünenler de bunu değerlendirebilir.

Diyetisyenlerin ihtiyacı olan bir ürün. Tüm vücut analizini detaylı bir şekilde yapabiliyor.

İndirimde fiyatı 21.990 TL.

Beurer Bf 1000 Superprecision Terazi

'Merhaba, çok pratik bir ürün, oldukça geniş bir ekranla okuma, net ve kesin bilgiler, biraz pahalı ama pişman değilim.'

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Tanita Bc 730 Green Innerscan Akıllı Dijital Tartı

Tanita Bc 730 Green Innerscan Akıllı Dijital Tartı

Doğru  ölçüm yapan detaylı analiz veren harika bir tartı.

Fiyatı indirimde 2700 TL.

Tanita Bc 730 Green Innerscan Akıllı Dijital Tartı

'Baştan garip geldi bir sürü rakam çıktı hatalı mı diye korktum ama onlar verilermiş. Kemik mineral ağırlığına kadar her şeyi ölçüyor. Bayıldım.'

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Osveld Detox Vücut Yağ Analiz Özellikli Akıllı Tartı

Osveld Detox Vücut Yağ Analiz Özellikli Akıllı Tartı

Kullanım kolaylığı ve hassas ölçümleri ile öne çıkan tartı, kullanıcıların yağ oranı, kas kütlesi gibi ayrıntılı vücut analizlerini uygulama üzerinden takip etmelerine olanak tanıyor. 

Fiyatı indirimde 899 TL.

Osveld Detox Vücut Yağ Analiz Özellikli Akıllı Tartı

'Kurulumu çok kolay anında ölçüm yapıyor her şeyinizi ölçüyor kilo kontrolü ve vücut şekillendirmeye çok faydası olur ben beğendim.'

Hepsiburada

Nautica BT600 Pilli Bluetooth Vücut Analizli Yağ Kas Su Ölçer Hassas Akıllı Tartı

Nautica BT600 Pilli Bluetooth Vücut Analizli Yağ Kas Su Ölçer Hassas Akıllı Tartı

Sağlığınızı ve kilonuzu en doğru şekilde takip etmek istiyorsanız, Nautica Akıllı Baskül, ihtiyacınız olan teknolojiyi sunuyor. Modern yaşamın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış bu akıllı baskül, hem evde hem de spor salonunda kullanmak için ideal bir seçim

Fiyatı indirimde 771 TL.

Nautica BT600 Vücut Analizli Hassas Akıllı Tartı

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Tanita RD 953 Bluetooth Aile Vücut Analiz Tartısı Yağ, Sıvı, Kas, Kemik Ölçer Akıllı Tartı

Tanita RD 953 Bluetooth Aile Vücut Analiz Tartısı Yağ, Sıvı, Kas, Kemik Ölçer Akıllı Tartı

0- 100 kg arasında 50gr, 100-200 kg arası 100 gr hassasiyet ile ölçüm yapan akıllı dijital tartı.

Raporladığı parametreler; kilo, bazal metabolizma hızı değeri, vücut yağ yüzdesi (5-99 yaş aralığında), metabolik yaş, fiziksel aktivite derecesi, vücut kütle indeksi, toplam kas kütlesi, kemik mineral ağırlığı, iç yağlanma derecesi.

Fiyatı indirimde 10.800 TL.

Tanita RD 953 Bluetooth Aile Vücut Analiz Tartısı Yağ, Sıvı, Kas, Kemik Ölçer

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