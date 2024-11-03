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Kasım Fırsatları Başladı! Süpürgeden Espresso Makinesine Philips'in En Çok Satan İndirimli Ürünleri!

etiket Kasım Fırsatları Başladı! Süpürgeden Espresso Makinesine Philips'in En Çok Satan İndirimli Ürünleri!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
03.11.2024 - 13:25

Tıraş makinesi, katı meyve sıkacağı, elektrikli süpürge, kahve makinesi ve daha fazlası. Philips küçük ev aletlerinde harika indirimler sizi bekliyor. Almak istediğiniz ürünü almanın tam zamanı! Kasım fırsatlarını kaçırmanızı istemiyoruz o yüzden binlerce ürün arasından en iyilerini sizin için seçtik.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 03.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi

Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi

Zaman ayarlı çalıştırma, hızlı demleme ve sessiz çalışma özellikleri ile kahve severlerin favorilerinden.

Fiyatı 2067 TL.

Philips HD7459/20 Daily Collection Kahve Makinesi

'Gayet kullanışlı.Bu fiyata zaman ayarlı bir makine bulmak neredeyse imkansız.

+Plastik kokusu yok

+Damlatma yok

+Kahve uzun süre sıcak kalabiliyor

+Aroma karıştırıcı sayesinde kahvenin lezzetini daha iyi alabiliyorsunuz.'

Philips marka indirimli küçük ev aletlerinin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips HD9243/90 3000 Serisi Airfryer

Philips HD9243/90 3000 Serisi Airfryer

Geniş kapasiteli, kaliteli ve uygun fiyatlı bir airfryer.

Fiyatı sadece 2289 TL.

Philips HD9243/90 3000 Serisi Airfryer

'Sonuçta Philips. Daha önce de üst model Philips airfryer almıştım. Bu ondan daha alt model olmasına rağmen daha kullanışlı. İç haznesi daha büyük. Kazan kısmı 21 cm çapında yeterince iyi. '

Philips marka indirimli küçük ev aletlerinin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada

Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

Hem sıcak hem soğuk leziz 20 kahvenin tadını çıkarmanın en pratik yolu.

Fiyatı 20.499 TL.

Philips EP5543/80 5500 Serisi Tam Otomatik Espresso Makinesi

'İlk defa kahve makinası kullanan biri olarak beklediğimden de mükemmel bir ürün.'

Philips marka indirimli küçük ev aletlerinin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada

Philips FC9749/07 Powerpro Max Toz Torbasız Süpürge

Philips FC9749/07 Powerpro Max Toz Torbasız Süpürge

Evinizde derinlemesine temizlik deneyimi için gönül rahatlığı ile Philips fc974907 Powerpro Max Toz Torbasız Elektrikli Süpürge modelini tercih edebilirsiniz. 

Fiyatı 6199 TL.

Philips FC9749/07 Powerpro Max Toz Torbasız Süpürge

'Bilinen başka markanın en iyi süpürgesini kullanıyordum ama kesinlikle hiç memnun değildim. Philips’in tüm serilerini araştırdım ve bu üründe karar verdim. İyi ki almışım aşırı memnun kaldım. Meğer ben bugüne kadar evi süpürdüğümü zannediyormuşum. Sadece bir tane halıyı süpürdüğümde çıkan toza inanamadım. İnanılmaz çekiş gücü var .

Philips marka indirimli küçük ev aletlerinin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips DST7510/80 Azur 7500 Serisi Ütü

Philips DST7510/80 Azur 7500 Serisi Ütü

Güçlü buhar gücü ve hızlı ısınma özellikleriyle dikkat çeken bir ürün.

Fiyatı 2979 TL.

Philips DST7510/80 Azur 7500 Serisi Ütü

'Kullandığım ütüden memnunum ve yazlığıma ikincisini aldım. Kablo uzunluğu, su hacmi, kireç temizleme özelliği, çabuk ısınması, hafifliği 10 üzerinden 10 hak eden bir ürün.'

Philips marka indirimli küçük ev aletlerinin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Hepsiburada
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Philips XC7040/01 SpeedPro Max 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Philips XC7040/01 SpeedPro Max 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

Çekimi oldukça iyi olan süpürge tam bir fiyat performans ürünü.

Fiyatı şu anda 6799 TL.

Philips XC7040/01 SpeedPro Max 25.2 V Dikey Şarjlı Süpürge

'Tek kademede bile çok iyi çekiyor o yetiyor zaten. Evde kedim ve kuşum var kedi tüyü malum her yerde. Halılarımı öyle güzel temizliyor ki kedi tüyü falan kalmadı her yer tertemiz.'

Philips marka indirimli küçük ev aletlerinin hepsine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Philips HR1832/00 Katı Meyve Sıkacağı

Philips HR1832/00 Katı Meyve Sıkacağı

Motoru güçlü, kaliteli bir meyve sıkacağı.

Fiyatı 2747 TL.

Philips HR1832/00 Katı Meyve Sıkacağı

'Hemen kurduk ve çalıştırdık. Mükemmel lezzetli içecek yapıyor posaları da güzel ayırıyor. F/p olarak da ideal.'

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Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

Fiyatının karşılığını fazlasıyla veren bir ürün.

Fiyatı 901 TL.

Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi

'Ürünü denedim, sakalları kesinlikle çok rahat kesiyor. Tabi yeni jilet olması da etkili, birkaç kullanımda nasıl olur bilemem. Ben köpükle denedim, gayet güzel aldı.'

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Philips HR3705/10 300 W Mikser

Philips HR3705/10 300 W Mikser

Kek karışımlarını ve hamurlarını %20 daha hızlı hazırlayabilirsiniz. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde karıştırma işleminiz kolay ve konforlu hale gelir.

Fiyatı 759 TL.

Philips HR3705/10 300 W Mikser

'Daha önce mikser diye Sinbo'yu kullanıyorduk her kademesi aynıydı ayrıca turbo modu cihaz kapalıyken bile eliniz değse çalışıyordu Philips o kadar sessiz kademeleri o kadar güzel ki bayıldım malzeme kalitesi de çok çok iyi tam fiyat performans ürünü almak isteyen düşünmeden alsın. Prime ayrıcalığı ile akşam aldım sabah geldi teşekkürler Amazon harikasınız.'

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Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

En çok satan lazer epilasyon cihazı şu anda indirimde.

Fiyatı 9499 TL.Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

'1) Kolumda gözle görülür şekilde çok fazla tüy olmamasına rağmen az az çıkıyordu, onlar üzerinde 2 seans kullandım ve neredeyse pürüzsüz bir görüntü var.

2) Hem alt hem de üst bacağımda tüyler tek tek farklı farklı bölgelerde çıkıyordu, onlar üzerinde uyguladım yine iki kez. Şimdilik onlar üzerinde de etkili olmuşa benziyor.

3) Bikini bölgesinden çok ama çok memnunum çünkü daha ikinci seansı yapacağım sırada bile çok fazla etki ettiğini gördüm. Yer yer çıkmayan kısım bile vardı. Yani tüyleri döktüğünü birebir daha ilk kullanımda gözlemledim.'

Philips marka indirimli ürünlerin hepsini görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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