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Kasım Fırsatları Başladı! Binlerce Ürün Arasından İndirimli Lazer Epilasyon Aletlerini Seçtik!

etiket Kasım Fırsatları Başladı! Binlerce Ürün Arasından İndirimli Lazer Epilasyon Aletlerini Seçtik!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 16:07

İstenmeyen tüylerden kurtulmak artık çok kolay hem de evinizin konforunda! Sürekli salona gitmeye üşenenlerdenseniz ve tüylerinizden kurtulmak için bir lazer epilasyon cihazı almaya karar verdiyseniz doğru yerdesiniz. Kasım indirimlerinden sizin için seçtiğimiz lazer epilasyon cihazı modellerine ve kullanıcı yorumlarına göz atarak hızlıca kararınızı verebilirsiniz.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 01.11.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı, Çanta Hediyeli

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı, Çanta Hediyeli

SenseIQ teknolojisine sahip Philips Lumea Prestige, en etkili IPL cihazıdır. Evde rahatça kullanım için tasarlanan Lumea'nın akıllı başlıkları vücudunuzun her kıvrımına mükemmel bir şekilde uyum sağlar ve programları vücudun her bir bölgesine uyum sağlayacak şekilde ayarlar.

İndirimli fiyatı 13.999 TL, üstelik çanta hediyeli.

Philips Lumea Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı 

'Daha önce epilasyon yaptırmış biri olarak artık merkezlere gitmek istemedim çünkü bunun için zaman bulamıyordum ve her yere güvenmiyordum. Uzun araştırmalar sonunda bu ürünü aldım. Bikini bölgesinden çok ama çok memnunum çünkü daha ikinci seansı yapacağım sırada bile çok fazla etki ettiğini gördüm. Yer yer çıkmayan kısım bile vardı. Yani tüyleri döktüğünü birebir daha ilk kullanımda gözlemledim.'

Prime üyelerine özel binlerce üründe harika fırsatlar ve indirimler Amazon'da! Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Braun IPL Silk·expert Pro 3 Lazer Epilasyon Cihazı

Braun IPL Silk·expert Pro 3 Lazer Epilasyon Cihazı

Yalnızca 4 haftada tüylerde gözle görülür azalma sağlar.

İndirimli fiyatı 9873 TL.

Braun IPL Silk·expert Pro 3 Lazer Epilasyon Cihazı

' 2 başlığı ve 2 modu var, ten rengine göre otomatik ışık gücünü ayarlıyor, yan taraflarında üçlü ışık kademesinden anlayabiliyorsunuz. İlk çıkan pembe modelinde ten rengini beyaz, pembe, kırmızı vs. daha uyarıcı ışıklar vardı, bu modelde bunun fark edilmesi biraz zorlaştırılmış beğenmediğim tek yanı bu. Çanta ise kadifemsi premium hissiyat veriyor. Uzun süreli kullanımda ısındığında kendiliğinden kapandığı yazıyor ancak deneyimlemedim.'

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Philips Senseiq Otomatik Cilt Tonu Algılayan Erkek ve Kadın Tam Vücut Ipl Lazer Epilasyon Cihazı

Philips Senseiq Otomatik Cilt Tonu Algılayan Erkek ve Kadın Tam Vücut Ipl Lazer Epilasyon Cihazı

Özel olarak tasarlanmış başlığı, bacak gibi geniş bölgelerde uygulama yaparken optimum cilt teması için içe doğru kıvrımlıdır. Başlık takıldığında özelleştirilmiş program tetiklenir.

Fiyatı indirimde 14.439 TL.

Üstelik aplik lamba hediyeli.

Philips Senseiq Otomatik IPL Lazer Epilasyon Cihazı

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Braun Silk Expert Mini PL1000 300.000 Atımlı Yeni Nesil IPL Cihazı

Braun Silk Expert Mini PL1000 300.000 Atımlı Yeni Nesil IPL Cihazı

Silk·expert Mini, kadınlar için hızlı, kolay ve hassas bir IPL tüy alma yöntemi sunuyor. Yalnızca 3 ayda gözle görülür biçimde tüy azalması sonucu alabilmek için önerilen sıklıkta kullanmayı ihmal etmeyin.

Fiyatı indirimde 6789 TL.

Braun Silk Expert Mini PL1000 300.000 Atımlı Yeni Nesil IPL Cihazı

'Alalı birkaç ay oldu bir buçuk ay her hafta düzenli atış yaptım sonrasında haftalık atışa gerek kalmayacak derecede tüylerim azaldı şimdi ise çıktıkça atış yapıyorum lazer geçmişim var bekli o yüzden bu kadar hızlı işe yaradı ama evde lazerin pek çok avantajı var tavsiye ederim güzel ürün.'

Hepsiburada

LaSoft Lazer Epilasyon Aleti

LaSoft Lazer Epilasyon Aleti

LaSoft ev lazer epilasyon cihazı ile acısız, zahmetsiz ve hızlı bir şekilde hayalinizdeki pürüzsüz cilde kavuşabilirsiniz.

Tüm vücut için uygun ve de 999.990+ atış kapasitesine sahip.

Fiyatı indirimde 2395 TL.

LaSoft Lazer Epilasyon Aleti

'Ürün yarı buz lazer sistemi yarı normal lazer sistemi bence fiyatına göre başarılı beklediğimden iyi atımları ev tipi boyu içerisinden izler ve gözlüğü de çıkıyor atım gücüde iyi bence.'

Hepsiburada
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Braun Silk Expert Pro 5 PL5154 400.000 Atımlı, 2 Başlıklı Yeni Nesil IPL Cihazı

Braun Silk Expert Pro 5 PL5154 400.000 Atımlı, 2 Başlıklı Yeni Nesil IPL Cihazı

Otomatik ve sürekli olarak cilt tonunuza uyum sağlayan, salon benzeri teknoloji olan SkinPro 2.0 ile vücudunuzun her bölgesi için uygundur.

Yüz, koltuk altı veya bikini bölgesi gibi hassas bölgelerde daha nazik bir bakım için ışık yoğunluğunu azaltan 2 hassas mod sayesinde cilde karşı naziktir.

Braun Silk Expert Pro 5 PL5154 400.000 Atımlı, 2 Başlıklı Yeni Nesil IPL Cihazı

'Ürünü aldıktan itibaren her hafta düzenli olarak kullandık. Yaklaşık 5 hafta oldu dövmeli yerlerde çok uygulama yapmadık bu sayede yapılmış alanla yapılmamış alanın farkını çok bariz gördük. Sonuç olarak bazı bölgelerde daha uzun sürede uygulamaya ihtiyaç oluyor bazı bölgelerde hemen etki ediyor. Ama kesinlikle işe yarıyor.'

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Robx A2024 Yeni Nesil Buz Soğutmalı Ipl Ağrısız Epilasyon Cihazı

Robx A2024 Yeni Nesil Buz Soğutmalı Ipl Ağrısız Epilasyon Cihazı

Her yönüyle serin ve bu sayede tüyleri almak çok daha rahat ve acısız.

Fiyatı 7299 TL.

Robx A2024 Yeni Nesil Buz Soğutmalı Ipl Ağrısız Epilasyon Cihazı

'Arkadaşım tavsiye etti, o kadar anlattı ki çok kalite bir cihaz diye hemen aldım ben de. 3 kullanımda azalma baya fark ediliyor ben bu cihaza bayıldım atım baya güçlü 3 milyon atımla geliyor. Zaten fazlasıyla yeter yılarca bitmez.'

Hepsiburada

Braun IPL Silk·expert Pro 5 Epilasyon Aleti / 1 Başlıklı

Braun IPL Silk·expert Pro 5 Epilasyon Aleti / 1 Başlıklı

Gücünü cilt tonunuza göre otomatik ayarlar.

%12 indirimli fiyatı şu anda 14.898 TL.

Braun IPL Silk·expert Pro 5 Epilasyon Aleti / 1 Başlıklı

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Hoppo Xmia Ipl Lazer Epilasyon Cihazı

Hoppo Xmia Ipl Lazer Epilasyon Cihazı

Hoppo Xmia buz lazer Ipl epilasyon cihazı 999.999 flaş atıma sahip ileri teknoloji bir ürün.

Fiyatı indirimde 3290 TL.

Hoppo Xmia Ipl Lazer Epilasyon Cihazı

'İlk atış yapmama rağmen tüyleri gördü ve yakıyor. Gayet güzel bir ürün herkese tavsiye ederim.'

Hepsiburada

Philips Lumea BRI921/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı + Kaş Düzeltici

Philips Lumea BRI921/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı + Kaş Düzeltici

Yüz, vücut ve hassas bölge kullanımı için uygundur.

Cilt tonunu manuel belirleme özelliği bulunmakta ve düzenli kullanımda etkili sonuçlar vermektedir. 

Fiyatı indirimde 10.999 TL.

Philips Lumea  BRI921/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

'Bir süredir Philips Lumea Anvanced’ı deneyimliyorum. Yüz ve vücut için ayrı iki başlığı bulunuyor. IPL, (Intense Pulsed Light) Yoğunlaştırılmış Atışlı Işık anlamına gelen yöntem ile tüyleri 3 uygulamadan sonra %85 ‘e kadar azaltmayı vaad ediyor. Bir diğer güzel özelliği ise cilt sensörünün olması yanı her açıdan güvenli bir ürün olarak tasarlanmış.'

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