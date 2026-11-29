Fenerbahçe Evinde Erzurumspor'u 3-0 Yenerek 3 Puanı Aldı
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Fenerbahçe, etkili oyununu ikinci yarıda bulduğu gollerle süsleyerek rakibini 3-0 mağlup etti. Oğuz Aydın ve Skriniar'ın golleriyle üstünlüğü ele alan sarı-lacivertliler, 88. dakikada gelen golle galibiyetini perçinledi. Kadıköy'de taraftarına üç gollü zafer yaşatan Fenerbahçe, sahadan farklı galip ayrıldı.
İlk yarıda üstün taraf Fenerbahçe'ydi ama gol gelmedi.
Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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