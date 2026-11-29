Fenerbahçe, 15. dakikada Levent Mercan, Muric ve Skriniar ile üst üste fırsatlar yakaladı ancak kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. 25. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun şutu Muric'e çarparak auta çıktı. Rodriguez ve Muric'in 40 ve 41. dakikalardaki girişimleri de sonuç vermeyince ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.