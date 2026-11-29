Yeşilçam'ın Fettan Sarışını Lale Belkıs 88 Yaşına Girdi: İşte Son Hali!
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Lale Belkıs, Eyüpsultan'da dünyaya gelen altı çocuklu bir ailenin son çocuğuydu.
Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü'nde okuyan Belkıs, 1953'te Türkiye'nin ilk milli mankeni unvanını aldı.
Belkıs, Yeşilçam'a 1966'da girdi ve 1970'te Altın Portakal ödülünü kazandı.
Lale Belkıs, 1967'den itibaren İngilizce ve Fransızca şarkılar seslendirdi, Sophia Loren ile Ava Gardner'ı Türkçeye dublajladı.
Belkıs, ikinci eşi Yalçın Otağ'ı 2014'te kaybetti ve anılarını İpek Çoraplar'da anlattı.
88. yaşını kutlayan Lale Belkıs, Moda ile Datça arasında sakin bir hayat sürüyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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