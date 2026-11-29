Lale Belkıs, 28 Kasım'da 88. yaşını kutladı. Doğum günü vesilesiyle gündeme gelen güncel fotoğrafları, yıllara meydan okuyan zarafetiyle dikkat çekti ve sosyal medyada çok sayıda kutlama ve beğeni mesajı aldı. Görüntüler sanatçının sevenlerini hem duygulandırdı hem de geçmişe götürdü.

Bugün yaşamını Moda ve Datça arasında sürdüren Belkıs, uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir hayat tercih ediyor.