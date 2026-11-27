Bir kuşak Perihan Savaş’ı Yeşilçam filmlerinden, daha genç izleyiciler ise Çukur’un Sultan Koçovalı’sı olarak tanıdı. Oysa Savaş’ın oyunculukla tanışması, kamera karşısına geçmesinden çok önceydi. Beş yaşında tiyatro sahnesine çıkmış, ortaokul yıllarında da okul oyunlarında rol almaya devam etmişti.

Henüz 13 yaşındayken evlendirildi. Eşinin tiyatroyu bırakmasını istemesiyle aralarında anlaşmazlık çıktı. Yaklaşık altı ay süren evliliğin ardından Savaş sahneye devam etti ve genç yaşta sinemaya geçti.

1979’da Kara Yazma filminde İbrahim Tatlıses’le birlikte rol aldı. Set arkadaşlıkları zamanla bir ilişkiye dönüştü ve bu birliktelikten kızları Melek Zübeyde dünyaya geldi. Savaş, yıllar sonra o dönemi anlatırken Tatlıses’ten şiddet gördüğünü söyledi. Hamileyken yaşadığı bir olayın ardından günlerce hastanede kaldığını ve kızını kaybetmekten korktuğunu da anlattı. Bir süre sonra yollarını ayıran Savaş’ın, henüz okul yıllarından beri kendisini tanıyan Yılmaz Zafer’le karşılaşması ise 1986’yı buldu.