Perihan Savaş ile Yılmaz Zafer’in Okul Yıllarından Son Vedaya Uzanan Aşk Hikayesi
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Perihan Savaş ile Yılmaz Zafer aynı ortaokulda okumuştu. Zafer, yıllar sonra evleneceği kadını o günlerden tanıyordu ama Savaş’ın bundan haberi yoktu. Yolları tiyatroda iki kez birbirine yaklaşmış, ilk kez 1986’da bir mekanda karşılaşmışlardı. Bir yıl sonra aynı filmde başrolü paylaşan iki oyuncunun o dönem başlayan ilişkisi, araba kullanırken gelen bir evlilik teklifiyle bambaşka bir yöne gidecekti.
Perihan Savaş beş yaşında sahneye çıktı, 13 yaşında evlendirildi.
Yılmaz Zafer onu okuldan tanıyordu, Savaş’ın ise bundan haberi yoktu.
Evlilik teklifi geldiğinde Perihan Savaş direksiyon başındaydı.
Perihan Savaş, eşine yaklaşık bir buçuk yıl baktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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