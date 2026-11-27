Bu Test ile Ruhunun Derinliklerinde Yatanı Ortaya Çıkarıyoruz!
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İnsan bazen kendine bile itiraf edemediği şeyler taşıyor içinde. Söylenmemiş sözler, yarım kalmış hayaller, gizli korkular... Peki, senin ruhunun derinliklerinde neler var?
1. Kendini hiç kimsenin seni tanımadığı bir yerde buldun. İlk ne yapmak isterdin?
2. Bazen kimseye anlatmadığın düşüncelerinin seni olduğundan farklı biri yaptığını düşünüyor musun?
3. Hangisi sana daha yakın?
4. En çok hangi duygudan kaçıyorsun?
5. Hayatında hiç kimseye anlatmadığın bir hayalin var mı?
6. Şu sıralar hayatımda en çok ihtiyacım olan şey...
7. Bazen geçmişteki kendini özlüyor, bugünkü haline yabancılaşıyorsun.
8. İnsanlar seni en çok hangi konuda yanlış anlıyor?
Ruhunun derinliklerinde sakladığın bir dünya var.
Kalbinle mantığın arasında bir yerde duruyorsun.
Özgürlüğünün peşinden giden bir ruhun var.
Kendini keşfetmeye hazır, derin bir ruhun var.
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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