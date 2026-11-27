Senin içinde dışarıdan bakıldığında herkesin göremediği kocaman bir dünya var. Bazen hissettiklerini anlatmak yerine kendi içinde yaşamayı tercih ediyorsun. İnsanların seni tanıdığını düşünmesine izin versen de aslında kendine sakladığın pek çok düşüncen ve hayalin var. Belki de en büyük mücadelen, olduğun kişiyle olmak istediğin kişi arasında yaşanıyor. Oscar Wilde'ın ölümsüz eseri Dorian Gray'in Portresi tam da bu iç dünyaya, güzellik algısına ve insanın kendisiyle yüzleşmesine dokunuyor. Bu etkileyici hikâyeyi sahnede izlemek istersen biletlerini Passo üzerinden alabilirsin!