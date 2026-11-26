Bazen öyle bir şarkıya denk gelirsin ki dinlediğin diğer bütün şarkılar bir anda arka planda kalır. Yeni bir ses, hiç bilmediğin bir müzik türü ya da daha önce dikkatini çekmeyen bir sanatçı... Müzik keşfetmenin en güzel yanı da bu zaten! Sürekli aynı şarkıları dinlemek yerine biraz farklı dünyalara dalmak istiyorsan senin için güzel önerilerimiz var. Kimi sesiyle büyülüyor, kimi melodileriyle içine işliyor. Üstelik aralarında dinledikten sonra neden daha önce keşfetmediğini sorgulayacağın isimler de var.