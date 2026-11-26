Müzik Zevkini Bir Üst Seviyeye Taşıyacak 8 Etkileyici Sanatçı
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Bazen öyle bir şarkıya denk gelirsin ki dinlediğin diğer bütün şarkılar bir anda arka planda kalır. Yeni bir ses, hiç bilmediğin bir müzik türü ya da daha önce dikkatini çekmeyen bir sanatçı... Müzik keşfetmenin en güzel yanı da bu zaten! Sürekli aynı şarkıları dinlemek yerine biraz farklı dünyalara dalmak istiyorsan senin için güzel önerilerimiz var. Kimi sesiyle büyülüyor, kimi melodileriyle içine işliyor. Üstelik aralarında dinledikten sonra neden daha önce keşfetmediğini sorgulayacağın isimler de var.
1. Hozier
2. Agnes Obel
3. Mario Frangoulis
4. Ludovico Einaudi
5. Aurora
6. Cécile McLorin Salvant
7. Tamino
8. Florence + The Machine
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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