İyisiyle kötüsüyle bir haftayı daha bitirmeye hazırlanırken sosyal medyada goygoy eksik olmadı. Kimi yaptığı tespitle kimi çektiği bir videoyla kimi de kelime şakasıyla güldürmeyi başardı. Timeline'a futbol gündemi hakim olsa da viral olan paylaşımlar da oldukça fazlaydı.

İşte, son 24 saatin viral paylaşımları...