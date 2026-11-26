Somurtan Omurdan Kedilerin Pisikalık Fotoğraflarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İyisiyle kötüsüyle bir haftayı daha bitirmeye hazırlanırken sosyal medyada goygoy eksik olmadı. Kimi yaptığı tespitle kimi çektiği bir videoyla kimi de kelime şakasıyla güldürmeyi başardı. Timeline'a futbol gündemi hakim olsa da viral olan paylaşımlar da oldukça fazlaydı.
İşte, son 24 saatin viral paylaşımları...
👇🏻
👇🏻
😂😂😂
Zenginin mum ışığı bile farklı...
😂😂😂
Tek lokma görmüyor musun?
😂😂😂
Görüşmek üzere!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın