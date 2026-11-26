Ülke Puanı hesabının 10 bin simülasyonla yaptığı çalışmaya göre Galatasaray ile Fenerbahçe'nin play-off turunda eşleşme olasılığı yüzde 4,6 ve bu oran, derbiyi en olası eşleşmeler listesinde 11. sıraya taşıyor. Football Meets Data'nın projeksiyonu da Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Leipzig ile Fenerbahçe'yi, sarı-lacivertlilerin olası rakipleri arasında ise Aston Villa ile Galatasaray'ı gösteriyor. Play-off turunda 9 ile 16. sıradaki takımlar 17 ile 24. sıradakilerle eşleştiği için iki ekibin karşılaşabilmesi lig aşaması sonundaki sıralamalarının mevcut tablodan farklılaşmasına bağlı.