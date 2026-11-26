Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Ve Fenerbahçe'nin Eşleşme İhtimali Hesaplandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci haftayı galibiyetle kapatan Galatasaray ve Fenerbahçe, gözünü lig aşamasının kalan üç maçına çevirdi. İki temsilcinin sıralamadaki yükselişi, play-off turuna ilişkin rakip hesaplarını da başlattı. Yapılan simülasyon çalışmalarında ezeli rakiplerin Avrupa sahnesinde karşı karşıya gelmesi de ihtimaller arasında yer aldı.
Galatasaray haftayı 14. sırada kapattı.
Fenerbahçe Londra'dan üç puanla döndü.
Derbi ihtimali yüzde 4,6 olarak hesaplandı.
Listenin zirvesinde Porto eşleşmesi var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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