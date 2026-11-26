Yapay Zeka Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde İlk 8 ve İlk 24 Şansını Hesapladı
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Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasından galibiyetle ayrıldı. Yapay zeka destekli simülasyonlar iki temsilcinin ilk 8 ve ilk 24 ihtimallerini yeniden hesapladı. Sarı-kırmızılılar ile sarı-lacivertliler kalan üçer maçta AEK, Feyenoord, Paris Saint-Germain, LASK, Villarreal ve Atletico Madrid ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın ilk 24 ihtimali yüzde 95'i buldu.
Fenerbahçe'nin ilk 24 şansı yüzde 76.
10 puana ulaşan takımın işi hayli kolaylaşıyor.
Galatasaray'ı AEK, Feyenoord ve PSG bekliyor.
Fenerbahçe'nin sıradaki durağı LASK deplasmanı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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