StatsUltra'nın 15 bin sezonluk simülasyonuna göre 9 puandaki Galatasaray, lig aşamasını yüzde 95 ihtimalle ilk 24 içinde tamamlıyor. Aynı model, sarı-kırmızılıların ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna çıkma şansını yüzde 7, herhangi bir yoldan son 16'ya kalma ihtimalini ise yüzde 42 olarak hesaplıyor.

Football Meets Data'nın Aston Villa maçının ardından yayımladığı tahmin de benzer bir tablo çiziyor. Bu çalışmada Galatasaray'ın ilk 24 ihtimali yüzde 95,9, ilk 8 şansı yüzde 9,8 olarak öngörülüyor ve sarı-kırmızılılar ligi 15. sırada bitiriyor. Modelin işaret ettiği muhtemel play-off rakibi ise Stuttgart.