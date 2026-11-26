Vadeli alımda alıcı bedelin yüzde 25'ini peşin yatırıyor, kalan tutarı 60 aya yayabiliyor. Eylül'deki 24 illik satışta vade 24 aydı; bu kez süre 2,5 katına çıkarıldı.

Peşin ödemek isteyenlere yüzde 20 indirim uygulanıyor. Bazı arsalar ise yalnızca peşin satılıyor. Turkinform'un verdiği örneğe göre 1 milyon liralık bir arsada peşinat 250 bin lira tutarken, peşin alımda indirimle ödenecek rakam 800 bin liraya iniyor.

Katılmak için teminat da yatırmak gerekiyor. Teminat, 500 bin liraya kadar olan arsalarda 25 bin lira, 500 bin ile 2,5 milyon lira arasındakilerde 100 bin lira, 2,5 ile 6 milyon lira arasındakilerde ise 500 bin lira olarak belirlenmiş. Bedel yükseldikçe teminat da basamak basamak artıyor.