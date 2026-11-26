Bakanlık 34 İlde 619 Arsayı Satışa Çıkarıyor: Fiyatlar 650 Bin Liradan Başlıyor, Vade 60 Aya Çıktı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 34 ilde 619 muhtelif arsayı açık artırmayla satacak. Satışlar 2-3 Aralık 2026'da saat 10.30'da başlayacak; İstanbul'daki arsaların muhammen bedeli 650 bin liradan başlıyor. Alıcılara yüzde 25 peşinatla 60 aya varan vade, peşin ödemede ise yüzde 20 indirim sunuluyor.
Satışlarda KDV alınmıyor, bedelin kalanı 60 ayda ödenebiliyor.
İstanbul'daki 55 arsanın muhammen bedeli 650 bin liradan başlıyor.
Ankara 102 arsayla listenin en kalabalık ili, satış 3 Aralık'ta.
İzmir'de 76 arsa satılacak, Ankara'dan sonra ikinci en büyük liste bu.
Muğla'daki 40 arsanın 25'i Bodrum'da, bedelleri toplamda 497,8 milyon lirayı buluyor.
Antalya'da 53, Balıkesir'de 62 arsa satılacak; teklif salonları Ankara ve İstanbul'da.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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