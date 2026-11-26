Yahyalı'ya bağlı Ulupınar Mahallesi'nde dünyaya gelen 36 yaşındaki Üzeyir Tokalı ile 33 yaşındaki Nihal Tokalı, birlikte büyüdü. İlkokulu da aynı köyde okuyan ikili, daha sonra yine burada evlendi. Sınıf öğretmeni olarak atandıklarında ise tayinleri çocukluklarının geçtiği köye çıktı. Çift, 6 yıl önce Ulupınar İlkokulu'nda göreve başladı ve bugün mezun oldukları okulda öğrencilerin eğitimine katkı sunuyor.

Üzeyir Tokalı, bir zamanlar bu sıralarda oturduklarını, şimdi aynı ortamda eşiyle birlikte ders vermekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Öğrencilerini de şanslı gören Tokalı, köydeki çocukların bozulmamış olduğunu ve onları yetiştirmenin kendisi için özel bir duygu olduğunu ifade etti.