Aynı Köyde Doğdular, Okudular ve Evlendiler: Sonra Yeni Bir Kimlikle Geri Döndüler
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Aynı köyde büyüyen, aynı okula giden ve evlenen çift sınıf öğretmeni olarak köylerine atandı.
Öğrencileriyle okul dışında da görüşen öğretmenler, bu yakınlığı derslerinde avantaja çevirdiklerini söylüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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