MasterChef Finalisti Kerem Giritlioğlu Tolere Edemediği Davranışı Açıkladı!
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MasterChef Türkiye 2018 sezonunu ikinci sırada tamamlayan şef Kerem Giritlioğlu, mutfağa alacağı kişide nelere baktığını anlattı. Restoranı Secondo'nun Instagram hesabında paylaşılan videoda Giritlioğlu, ekibini kurarken yeteneğin yanında kişinin tavrına ve davranışına çok dikkat ettiğini, bazı davranışları da tolere edemediğini söyledi. Aşçılığın yetenekten çok yapa yapa öğrenilen bir iş olduğunu dile getiren şefin sözleri, kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi.
Kaynak: Secondo Instagram
Kerem Giritlioğlu, MasterChef Türkiye 2018'de ikinci olduktan sonra Secondo adlı restoranıyla mutfağa devam ediyor.
Giritlioğlu'na göre aşçılık yapa yapa öğrenilir, ekip arkadaşının tavrı ve davranışı kendini belli eder.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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