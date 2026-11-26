Giritlioğlu, aşçılıkta çok büyük bir yetenek olduğuna inanmadığını, mesleğin yapa yapa öğrenildiğini söyledi. Bir noktadan sonra damak tadının geliştiğini ve ortaya çıkarmak istenen tat profiline dair fikirlerin oluştuğunu anlatan şef, bunun çok uzun bir süreç olduğunu, aşçı olunca daha önce hiç akla gelmeyen bir farkındalığa ulaşıldığını ve o tat profilini önceden hayal edebilme hâlinin geliştiğini ekledi.

Aşçılığı zamanla öğrenilen bir iş olarak tarif eden Giritlioğlu, insanları değerlendirirken ise karakteri bir insanın ilk gününde ya da ilk saatinde tanımanın imkansız olduğunu, buna karşın tavrın ve davranışın kendini belli ettiğini söyledi. Bu yüzden ekibine alacağı kişilerin bu yönüne çok dikkat eden şef, süreç içinde tarafların birbirinin zorlayacak ya da kabul edilemeyecek davranışlarını ne kadar tolere edebildiğine baktığını, çünkü tolere edilebilecek ve edilemeyecek davranışların bulunduğunu belirtti. Bu konuda geçmişte çok hata yaptığını da itiraf eden Giritlioğlu, gerilimli ve baskı altında çalışılan bir mutfakta işi bozmadan, servis sonrasında sorunları hızlıca konuşup çözebilen insanlarla çalışmak istediğini, birlikte çalışıp çalışamayacağına karar verirken bir kişinin çevresine gösterdiği tavır ve davranışın en belirleyici etken olduğunu vurguladı.