Mertcan'ın paylaştığı fotoğraflar, aşk ve dramı harmanlayan bir roman yazdığını ve bunun için yayınevinde sözleşme imzaladığını gösterdi. Kitabın adı, yayınevi ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Paylaşımı görenlerin bir kısmı haberi önce şaka sandığını yazarken, birçok kullanıcı 'Hayırlı olsun' diyerek tebrik mesajı bıraktı. Sosyal medyada 'Sonuna kadar şaka sandım' ve '10 parmağında 10 marifet' gibi yorumlar da öne çıktı. Mertcan'ın kitapla ilgili detayları ne zaman paylaşacağı ise henüz belli değil.