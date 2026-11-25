7 Milyonluk Villasıyla Gündem Olmuştu: MasterChef'in Güzide Bu Kez Bambaşka Bir Mesleğe Adım Attı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
MasterChef Türkiye ile tanınan ve bir dönem 7 milyon liralık villasıyla konuşulan Güzide Mertcan, uzun süren sessizliğini bu kez bir roman haberiyle bozdu. Yayınevinde sözleşme imzaladığı anların fotoğraflarını paylaşan Mertcan'ın aşk ve dramı bir araya getiren bir kitap yazdığı öğrenildi, sosyal medyada ilk tepki ise şaşkınlık oldu.
Güzide Mertcan, 2019'da katıldığı MasterChef Türkiye'nin ardından da sosyal medyanın merak ettiği isimlerden biri oldu.
Güzide Mertcan'ın 7 milyon liralık villası uzun süre konuşuldu ve Ocak 2020'de satıldığı duyuruldu.
Güzide Mertcan'ın yayınevinde sözleşme imzalarken paylaştığı kareler, roman yazdığını ortaya çıkardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın