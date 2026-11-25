Üsteğmen Halil Karabulut'un ailesi, Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde yaşıyor. Anne Hülya ve baba Kadir Karabulut haberi önce komşularından öğrendi. Hülya Karabulut ile Zeliha Çetin haberi duyunca fenalaştı, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Aile bir süre sonra Eskişehir'e gitmek üzere köyden ayrıldı.

Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Denizli'nin Sarayköy ilçesine nüfusa kayıtlıydı. Evli ve iki kız çocuğu babasıydı. 41 yaşındaki Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın şehadet haberi ise Kayseri Melikgazi'deki Hürriyet Mahallesi'nde ailesine askeri yetkililerce bildirildi; Erarslan da evli ve iki çocuk babasıydı, baba evine Türk bayrağı asıldı. Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın Antalya Konyaaltı'ndaki baba evine taziye çadırı kuruldu. Albay Mehmet Çöl'ün şehadet haberi de yetkililerce ailesine ulaştırıldı.

Şehitlerin cenazeleri Ankara'ya gönderildi; adli tıp işlemlerinin ardından memleketlerine uğurlanmaları bekleniyor.