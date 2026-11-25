MSB, Eskişehir'deki Helikopter Kazasında Şehit Olan 5 Askerin Kimliğini Açıkladı: Acı Haber Ailelere Ulaştı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde eğitim uçuşu sırasında düşen Hava Kuvvetleri'ne ait AS-532 tipi helikopterde şehit olan 5 askerin kimliği Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Albay Mehmet Çöl, Üsteğmen Halil Karabulut, Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ'ın şehadet haberi ailelerine ulaştı. Cenazelerin adli tıp işlemlerinin ardından memleketlerine uğurlanması bekleniyor.
Kaza, kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Tepebaşı kırsalında yaşandı ve enkaz dronla görüntülendi.
Şehit askerlerin isimleri açıklanınca acı haber Sivas'tan Kayseri'ye, Denizli'den Antalya'ya kadar ailelerin kapısını çaldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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