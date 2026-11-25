Sibil Çetinkaya'nın son açıklaması bu soruya net bir yanıt verdi. Fenomen isim, mutluluğunun sırrını dua etmekte ve şükretmekte bulduğunu anlattı.

'Ben Allah'a inanıyorum, dinime çok bağlıyım.' diyen Çetinkaya, dua etmeyi en büyük terapisi olarak tanımladı.

Çetinkaya'nın 'Benim için dua etmek en büyük motivasyon kaynağı.' sözleri de dikkat çekti. Fenomen isim, şükretmediği zamanlarda kendini huzursuz hissettiğini de sözlerine ekledi.