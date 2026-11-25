Londra'ya Yerleşen Sibil Çetinkaya Mutluluğunun Kaynağını Açıkladı: "Dinime Çok Bağlıyım"
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Türkiye'de kendini yetersiz hissettiğini söyleyip Londra'ya yerleşen Sibil Çetinkaya, bu kez inancıyla ilgili sözleriyle gündem oldu. Mutluluğunun sırrını dua etmekte ve şükretmekte bulduğunu söyleyen fenomen isim, dua etmeyi en büyük terapisi olarak tanımladı. 'Ben Allah'a inanıyorum, dinime çok bağlıyım.' diyen Çetinkaya, şükretmediği zamanlarda kendini huzursuz hissettiğini de anlattı.
Ağustosta Türkiye'de kendini yetersiz hissettiğini söyleyen Sibil Çetinkaya, Londra'ya yerleşip lüks bir daire kiraladı.
"Ben Allah'a inanıyorum, dinime çok bağlıyım" diyen Sibil Çetinkaya, dua etmeyi en büyük terapisi olarak tanımladı.
Hermès çantası ve tavuk haşlama videosuyla konuşulan Sibil Çetinkaya, lüks hayatının arkasındaki manevi tarafı anlattı.
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