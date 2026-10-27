Kendini Yetersiz Hissedip Türkiye'yi Terk Etmişti: Sibil Çetinkaya'nın Londra'daki Yeni Evi Ortaya Çıktı!
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Ağustos ayında yayınladığı vlogda Türkiye'de kendini yetersiz hissettiğini söyleyip Londra'ya yerleşme kararı alan Sibil Çetinkaya, İngiltere'deki yeni hayatına çoktan adım attı. Ünlü YouTuber'ın Londra'daki evinden sosyal medyaya düşen görüntüler kısa sürede yayılırken, fenomenin yeni hayatını nasıl bir evde kurduğu da merak konusu oldu. Şehir manzaralı salondan yatak odasına uzanan görüntülerde gözden kaçmayan detaylar da az değildi.
Sibil Çetinkaya, üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi aldığı Londra'ya bu kez okumak için döndü.
Sibil Çetinkaya'nın Londra'daki evi, boydan boya camlı salonu ve şehir manzarasıyla dikkat çekti.
Sibil Çetinkaya'nın yatak odasındaki komodinin üzerinde üst üste yığılmış lüks çantalar dikkat çekti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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