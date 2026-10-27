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Kendini Yetersiz Hissedip Türkiye'yi Terk Etmişti: Sibil Çetinkaya'nın Londra'daki Yeni Evi Ortaya Çıktı!

Kendini Yetersiz Hissedip Türkiye'yi Terk Etmişti: Sibil Çetinkaya'nın Londra'daki Yeni Evi Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 11:25
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Ağustos ayında yayınladığı vlogda Türkiye'de kendini yetersiz hissettiğini söyleyip Londra'ya yerleşme kararı alan Sibil Çetinkaya, İngiltere'deki yeni hayatına çoktan adım attı. Ünlü YouTuber'ın Londra'daki evinden sosyal medyaya düşen görüntüler kısa sürede yayılırken, fenomenin yeni hayatını nasıl bir evde kurduğu da merak konusu oldu. Şehir manzaralı salondan yatak odasına uzanan görüntülerde gözden kaçmayan detaylar da az değildi.

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Sibil Çetinkaya, üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi aldığı Londra'ya bu kez okumak için döndü.

Sibil Çetinkaya, üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi aldığı Londra'ya bu kez okumak için döndü.

1994 doğumlu Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim okurken katıldığı değişim programıyla Londra'da oyunculuk dersleri almış, ardından YouTube'da paylaştığı moda, seyahat ve gündelik hayat vloglarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Şükrü Özyıldız'la yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminden uzun süre düşmeyen fenomen, ağustos ayında yayınladığı vlogda üç aylık tatilin ardından Türkiye'ye uyum sağlamakta zorlandığını anlatarak takipçilerini şaşırttı.

'Kendime yeterli gelmemeye başladım' diyen Çetinkaya, University of the Arts London'da dokuz dersten oluşan bir programa katılacağını ve yaklaşık altı-yedi ay boyunca Londra'da yaşayacağını açıklamıştı.

Sibil Çetinkaya'nın Londra'daki evi, boydan boya camlı salonu ve şehir manzarasıyla dikkat çekti.

Sibil Çetinkaya'nın Londra'daki evi, boydan boya camlı salonu ve şehir manzarasıyla dikkat çekti.

Okul kararının ardından İngiltere'ye yerleşen Çetinkaya, 25 Ekim'de YouTube kanalında yayınladığı 'Annemle Londra'da Ev Düzenliyoruz!' başlıklı vlogda annesiyle ev alışverişine çıktığı ve yeni düzenini kurmaya başladığı ilk günleri takipçileriyle paylaştı. Populicc'in X hesabından paylaşılan görüntülerde ise yüksek katlı bir binadaki evin boydan boya camlarla çevrili, gri tonlarda döşenmiş salonu ve balkona açılan oturma alanı öne çıkıyor.

Ünlü fenomenin elinde süpürgeyle evi temizlediği anlar, salonun ortasına kurulan çamaşır kurutma askıları ve henüz tam yerleşilmemiş bir evin dağınıklığı da görüntülere samimi bir hava katıyor.

Sibil Çetinkaya'nın yatak odasındaki komodinin üzerinde üst üste yığılmış lüks çantalar dikkat çekti.

Sibil Çetinkaya'nın yatak odasındaki komodinin üzerinde üst üste yığılmış lüks çantalar dikkat çekti.

Salonun ardından kamera yatak odasına geçtiğinde asıl dikkat çeken detay, komodinin üzerine üst üste yığılmış çanta koleksiyonu oldu. Aralarında Chanel ve Burberry imzalı modellerin de seçildiği çantalar, ekim başında Milano sokaklarında kolundaki Hermès çantayla gündeme gelen Çetinkaya'nın lüks tutkusunu bir kez daha hatırlattı.

Banyodaki cilt bakım ürünlerini de tek tek gösteren fenomen, görüntülerin sonunda Miu Miu imzalı poları ve gözlükleriyle evin koridorlarını dolaşırken kameraya konuştu. Vlogunun açıklamasında okulunun 1 Kasım'da açılacağını duyuran Çetinkaya, Londra'daki yeni hayatından bol bol video paylaşacağının sinyalini de verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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