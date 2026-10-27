Kendini Yetersiz Hissedip Türkiye'yi Terk Etmişti: Sibil Çetinkaya'nın Londra'daki Yeni Evi Ortaya Çıktı!

Salonun ardından kamera yatak odasına geçtiğinde asıl dikkat çeken detay, komodinin üzerine üst üste yığılmış çanta koleksiyonu oldu. Aralarında Chanel ve Burberry imzalı modellerin de seçildiği çantalar, ekim başında Milano sokaklarında kolundaki Hermès çantayla gündeme gelen Çetinkaya'nın lüks tutkusunu bir kez daha hatırlattı.

Banyodaki cilt bakım ürünlerini de tek tek gösteren fenomen, görüntülerin sonunda Miu Miu imzalı poları ve gözlükleriyle evin koridorlarını dolaşırken kameraya konuştu. Vlogunun açıklamasında okulunun 1 Kasım'da açılacağını duyuran Çetinkaya, Londra'daki yeni hayatından bol bol video paylaşacağının sinyalini de verdi.