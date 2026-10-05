Milano Sokaklarında Boy Gösterdi: Sibil Çetinkaya'nın Kolundaki Hermès Çantanın Fiyatı Dudak Uçuklattı!
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Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Sibil Çetinkaya, Milano Moda Haftası için gittiği İtalya'dan peş peşe paylaşım yapıyor. Beyaz blazer elbisesiyle Milano sokaklarında poz veren fenomenin kolundaki mavi çanta ise kısa sürede kombinin önüne geçti. Üstelik konu çantayla da sınırlı kalmadı, bir de davet tartışması alevlendi.
Kaynak: Gossip Magazin
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Sibil Çetinkaya, YouTube ve Instagram'da moda ve seyahat içerikleriyle tanınan bir sosyal medya fenomeni.
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Sibil Çetinkaya'nın Milano Moda Haftası'na davetli gidip gitmediği konusunda iki farklı iddia var.
Gossip Magazin'e göre Sibil Çetinkaya'nın Milano'da taşıdığı mavi Hermès çantanın değeri 1,7 milyon TL.
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