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Milano Sokaklarında Boy Gösterdi: Sibil Çetinkaya'nın Kolundaki Hermès Çantanın Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Milano Sokaklarında Boy Gösterdi: Sibil Çetinkaya'nın Kolundaki Hermès Çantanın Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Magazin
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
05.10.2026 - 14:56
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Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Sibil Çetinkaya, Milano Moda Haftası için gittiği İtalya'dan peş peşe paylaşım yapıyor. Beyaz blazer elbisesiyle Milano sokaklarında poz veren fenomenin kolundaki mavi çanta ise kısa sürede kombinin önüne geçti. Üstelik konu çantayla da sınırlı kalmadı, bir de davet tartışması alevlendi.

Kaynak: Gossip Magazin

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Sibil Çetinkaya, YouTube ve Instagram'da moda ve seyahat içerikleriyle tanınan bir sosyal medya fenomeni.

Sibil Çetinkaya, YouTube ve Instagram'da moda ve seyahat içerikleriyle tanınan bir sosyal medya fenomeni.

1994 doğumlu Sibil Çetinkaya, yıllardır YouTube ve Instagram'da moda, seyahat ve gündelik hayatına dair içerikler paylaşıyor. Kariyerine kamera arkasında, TV8'in iç yapım ekibinde başlayan Çetinkaya, zamanla sosyal medyanın en çok takip edilen fenomenlerinden biri oldu. Koton'la hazırladığı ortak koleksiyon da bu yükselişin en somut adımlarından biriydi.

Özel hayatı ve çıkışları da en az kombinleri kadar merak ediliyor. Oyuncu Şükrü Özyıldız'la yaşadığı ilişkinin ardından adı çocukluk arkadaşı Aksel Muratyan'la anılmaya başladı. Ala Tokel'le yıllardır süren küslüğü de zaman zaman yeniden alevleniyor. Ağustos ayında ise Türkiye'den ayrılıp yurt dışına yerleşme kararıyla gündeme gelmişti.

Sibil Çetinkaya'nın Milano Moda Haftası'na davetli gidip gitmediği konusunda iki farklı iddia var.

Sibil Çetinkaya'nın Milano Moda Haftası'na davetli gidip gitmediği konusunda iki farklı iddia var.

Milano'dan gelen kareler bitmek bilmiyor. Sibil Çetinkaya, moda haftası boyunca birbirinden farklı kombinlerini paylaşarak takipçilerini adeta İtalya turuna çıkardı. Fenomen bu şehre yabancı da sayılmaz; şubatta Max Mara'nın 2026 Sonbahar/Kış defilesi sonrasında verdiği pozlar da uzun süre konuşulmuştu. Bu sezon Hadise ve Hande Erçel gibi pek çok ünlü isim de Milano sokaklarında boy gösterdi.

Peki Sibil Çetinkaya bu kez davetli miydi? İşte burada işler karışıyor. Sabah yazarı Bülent Cankurt, Çetinkaya'nın moda haftasına bir markanın davetlisi olarak katıldığını yazdı. Aynı yazıda fenomenin, paylaşımlarının altındaki yorumları beğenirken Aksel Muratyan'la evlenmesini dileyen yorumu beğenmemesi de dikkat çekmişti. Gossip Magazin ise Çetinkaya'nın Milano Moda Haftası'na aslında çağrılmadığını öne sürdü.

Gossip Magazin'e göre Sibil Çetinkaya'nın Milano'da taşıdığı mavi Hermès çantanın değeri 1,7 milyon TL.

Gossip Magazin'e göre Sibil Çetinkaya'nın Milano'da taşıdığı mavi Hermès çantanın değeri 1,7 milyon TL.

Gelelim asıl bombaya. Çetinkaya'nın oversize beyaz blazer elbise ve siyah sivri burun stilettolarla tamamladığı kombinin yıldızı, gök mavisi Hermès çantası oldu. Gossip Magazin'in paylaşımına göre bu çantanın değeri tam 1,7 milyon TL.

Hermès çantaları, el işçiliği ve uzun bekleme listeleriyle lüks dünyasının en zor ulaşılan parçaları arasında gösteriliyor. Yani pek çok kişinin yıllarca biriktirse ulaşamayacağı bir rakam, fenomenin kolunda Milano sokaklarını turladı. Rakam ortaya çıkınca takipçilerin yorumları da gecikmedi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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