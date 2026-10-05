Milano Sokaklarında Boy Gösterdi: Sibil Çetinkaya'nın Kolundaki Hermès Çantanın Fiyatı Dudak Uçuklattı!

1994 doğumlu Sibil Çetinkaya, yıllardır YouTube ve Instagram'da moda, seyahat ve gündelik hayatına dair içerikler paylaşıyor. Kariyerine kamera arkasında, TV8'in iç yapım ekibinde başlayan Çetinkaya, zamanla sosyal medyanın en çok takip edilen fenomenlerinden biri oldu. Koton'la hazırladığı ortak koleksiyon da bu yükselişin en somut adımlarından biriydi.

Özel hayatı ve çıkışları da en az kombinleri kadar merak ediliyor. Oyuncu Şükrü Özyıldız'la yaşadığı ilişkinin ardından adı çocukluk arkadaşı Aksel Muratyan'la anılmaya başladı. Ala Tokel'le yıllardır süren küslüğü de zaman zaman yeniden alevleniyor. Ağustos ayında ise Türkiye'den ayrılıp yurt dışına yerleşme kararıyla gündeme gelmişti.