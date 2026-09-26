Milano Moda Haftası'na Katılan Hadise'nin Sokak Stili Dikkat Çekti!

Düm Tek Tek ile Eurovision sahnesinde Türkiye'yi temsil ettiği günden bu yana Hadise'nin şarkıları da sahne performansları da gündemden düşmüyor. Prenses, Sıfır Tolerans ve Hay Hay gibi şarkılarla dinleyicilerine ulaşan ünlü isim, konserlerinin yanı sıra tarzıyla da sık sık karşımıza çıkıyor.

Hadise'nin paylaşımları da en az sahne kostümleri kadar ilgi görüyor. Yeni bir kombin denediğinde takipçilerinin gözü hemen ayrıntılara gidiyor. Bu kez adres Milano'ydu: Hadise, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Max Mara İlkbahar/Yaz 2027 defilesine katıldı. Defile öncesinde verdiği sokak pozları ise günün en çok dikkat çeken kareleri arasına girdi.