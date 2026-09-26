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Milano Moda Haftası'na Katılan Hadise'nin Sokak Stili Dikkat Çekti!

Milano Moda Haftası'na Katılan Hadise'nin Sokak Stili Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.09.2026 - 09:45
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Hadise bu kez Milano'dan karşımızda! Şarkıları ve sahne performanslarıyla sık sık konuştuğumuz ünlü isim, Milano Moda Haftası kapsamında Max Mara defilesine katıldı. Defile öncesinde sokakta verdiği pozları da takipçileriyle paylaştı. Baştan aşağı beyaz tonlarındaki kombininde en çok dikkat çeken parça uzun çizmeleriydi. Gelin Hadise'nin Milano stiline birlikte bakalım.

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Hadise, yıllardır pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Hadise, yıllardır pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Düm Tek Tek ile Eurovision sahnesinde Türkiye'yi temsil ettiği günden bu yana Hadise'nin şarkıları da sahne performansları da gündemden düşmüyor. Prenses, Sıfır Tolerans ve Hay Hay gibi şarkılarla dinleyicilerine ulaşan ünlü isim, konserlerinin yanı sıra tarzıyla da sık sık karşımıza çıkıyor.

Hadise'nin paylaşımları da en az sahne kostümleri kadar ilgi görüyor. Yeni bir kombin denediğinde takipçilerinin gözü hemen ayrıntılara gidiyor. Bu kez adres Milano'ydu: Hadise, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Max Mara İlkbahar/Yaz 2027 defilesine katıldı. Defile öncesinde verdiği sokak pozları ise günün en çok dikkat çeken kareleri arasına girdi.

Defile öncesinde Milano sokaklarında objektiflerin karşısına geçti.

Defile öncesinde Milano sokaklarında objektiflerin karşısına geçti.

Hadise, defile alanı yakınında çekilen görüntülerinde gri tonlarının hakim olduğu bir kombin tercih etti. Salaş görünümlü kabanını aynı renklerde parçalarla tamamladı; sokakta bir süre kameralara poz verdi. O anları sosyal medya hesabında “Soft coat. Sharp mood.” notuyla paylaştı. 

Kombinin asıl öne çıkan parçası ise çizmelerdi. Bacaklarının büyük bölümünü kaplayan oldukça uzun çizmeler, Hadise'nin Milano görünümüne alışılmışın dışında bir hava kattı. Gri tonlarıyla kurduğu bütünlük de sokak pozlarında hemen fark edildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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