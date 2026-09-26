Milano Moda Haftası'na Katılan Hadise'nin Sokak Stili Dikkat Çekti!
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Hadise bu kez Milano'dan karşımızda! Şarkıları ve sahne performanslarıyla sık sık konuştuğumuz ünlü isim, Milano Moda Haftası kapsamında Max Mara defilesine katıldı. Defile öncesinde sokakta verdiği pozları da takipçileriyle paylaştı. Baştan aşağı beyaz tonlarındaki kombininde en çok dikkat çeken parça uzun çizmeleriydi. Gelin Hadise'nin Milano stiline birlikte bakalım.
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Hadise, yıllardır pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden biri.
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Defile öncesinde Milano sokaklarında objektiflerin karşısına geçti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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