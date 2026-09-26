Derya Uluğ'dan Radikal İmaj Değişikliği: Saçlarını Bu Kez Kısacık Kestirdi!
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Derya Uluğ yine değişti! Saçlarını sarıya boyatmasının ardından bu kez küt ve kısa bir kesim tercih etti. Şarkıcı, yeni haliyle sahne öncesi muhabirlerin karşısına çıktı. Uluğ'un yeni imajına gelin birlikte bakalım.
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Derya Uluğ hem şarkılarıyla hem de Asil Gök'le ilişkisiyle sık sık gündemimizde.
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Sarı saçlarının ardından şimdi de küt kesime geçti!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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