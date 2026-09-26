Derya Uluğ'dan Radikal İmaj Değişikliği: Saçlarını Bu Kez Kısacık Kestirdi!

Okyanus, Canavar ve Sana Çıkıyor Yollar gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Derya Uluğ, sahnedeki enerjisi kadar özel hayatıyla da konuşuluyor. Uluğ'un uzun yıllardır birlikte olduğu isim ise müzisyen Asil Gök. Üstelik ikilinin yolları yalnızca aşkta kesişmiyor; müzikte de birlikte çalışıyorlar. Dinleyicilerin yakından bildiği Yansımaşarkısında da yan yanalar.

Uzun süren birlikteliklerinde nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, bir süredir düğün hazırlıklarıyla gündemdeydi.

Fakat Derya Uluğ'nun bu sefer gündeme gelme nedeni yaptığı imaj değişikliği!