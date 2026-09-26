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Derya Uluğ'dan Radikal İmaj Değişikliği: Saçlarını Bu Kez Kısacık Kestirdi!

Derya Uluğ'dan Radikal İmaj Değişikliği: Saçlarını Bu Kez Kısacık Kestirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.09.2026 - 09:12
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Derya Uluğ yine değişti! Saçlarını sarıya boyatmasının ardından bu kez küt ve kısa bir kesim tercih etti. Şarkıcı, yeni haliyle sahne öncesi muhabirlerin karşısına çıktı. Uluğ'un yeni imajına gelin birlikte bakalım.

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Derya Uluğ hem şarkılarıyla hem de Asil Gök'le ilişkisiyle sık sık gündemimizde.

Derya Uluğ hem şarkılarıyla hem de Asil Gök'le ilişkisiyle sık sık gündemimizde.

Okyanus, Canavar ve Sana Çıkıyor Yollar gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Derya Uluğ, sahnedeki enerjisi kadar özel hayatıyla da konuşuluyor. Uluğ'un uzun yıllardır birlikte olduğu isim ise müzisyen Asil Gök. Üstelik ikilinin yolları yalnızca aşkta kesişmiyor; müzikte de birlikte çalışıyorlar. Dinleyicilerin yakından bildiği Yansımaşarkısında da yan yanalar.

Uzun süren birlikteliklerinde nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, bir süredir düğün hazırlıklarıyla gündemdeydi.

Fakat Derya Uluğ'nun bu sefer gündeme gelme nedeni yaptığı imaj değişikliği!

Sarı saçlarının ardından şimdi de küt kesime geçti!

Sarı saçlarının ardından şimdi de küt kesime geçti!

Derya Uluğ kısa süre önce saç rengini sarıya çevirmişti. Şimdi ise uzun saçlarına veda ederek kısa ve küt bir model tercih etti. Yeni görünümüyle ilk kez muhabirlerin karşısına çıkan şarkıcı, saçlarını kestirmeyi uzun zamandır düşündüğünü anlattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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