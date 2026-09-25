Manifest Londra'ya Çıkarma Yaptı: Yeni İngilizce Şarkıları “Tralala”yı Tanıttılar!

Esin, Hilal, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep'ten oluşan Manifest, çıkışından bu yana hem şarkıları hem de kalabalık sahne gösterileriyle pop müzik gündeminin en çok konuşulan gruplarından biri. Ajda Pekkan'la yaptıkları “Hileli” düeti de Türkiye'deki yolculuklarının dikkat çeken duraklarından oldu. Şimdi grubun önünde yeni bir hedef var: Şarkılarını Türkiye dışındaki dinleyicilere de ulaştırmak.

Aslında Londra, Manifest'in gündemine ilk kez bu haftaki ziyaretle girmedi. Grubun yurt dışı planları bir süredir konuşuluyordu. Hatta Londra'da ortak bir alan oluşturulacağına ilişkin açıklamalar, üyelerin Türkiye'den tamamen ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı. Menajer Tolga Akış daha sonra bu yorumu düzelterek grubun İstanbul'u terk etmediğini, Londra planının uluslararası çalışmalarla ilgili olduğunu söylemişti.

Bu nedenle Londra'daki son buluşmayı “Manifest Türkiye'yi bıraktı” diye okumak doğru değil. Grup, burada ilk İngilizce şarkısı için bir dinleme etkinliği düzenleyerek yaklaşan konser öncesinde yeni döneminin ilk adımını attı.