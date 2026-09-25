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Manifest Londra'ya Çıkarma Yaptı: Yeni İngilizce Şarkıları “Tralala”yı Tanıttılar!

Manifest Londra'ya Çıkarma Yaptı: Yeni İngilizce Şarkıları “Tralala”yı Tanıttılar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.09.2026 - 12:06
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Manifest'in rotası bu kez Londra. Türkiye'de kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan altı kişilik grup, ilk İngilizce şarkıları “Tralala”yı Londra'da düzenlenen bir dinleme etkinliğinde tanıttı. Yeni şarkı için verilen tarih 9 Ekim. Hemen bir hafta sonrasında ise onları çok daha büyük bir sınav bekliyor: 16 Ekim'de OVO Arena Wembley'de ilk İngiltere konserlerine çıkacaklar. Peki Manifest'in Londra planında başka neler var?

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Manifest, Türkiye'deki başarısını yurt dışına taşımaya hazırlanıyor.

Manifest, Türkiye'deki başarısını yurt dışına taşımaya hazırlanıyor.

Esin, Hilal, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep'ten oluşan Manifest, çıkışından bu yana hem şarkıları hem de kalabalık sahne gösterileriyle pop müzik gündeminin en çok konuşulan gruplarından biri. Ajda Pekkan'la yaptıkları “Hileli” düeti de Türkiye'deki yolculuklarının dikkat çeken duraklarından oldu. Şimdi grubun önünde yeni bir hedef var: Şarkılarını Türkiye dışındaki dinleyicilere de ulaştırmak.

Aslında Londra, Manifest'in gündemine ilk kez bu haftaki ziyaretle girmedi. Grubun yurt dışı planları bir süredir konuşuluyordu. Hatta Londra'da ortak bir alan oluşturulacağına ilişkin açıklamalar, üyelerin Türkiye'den tamamen ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı. Menajer Tolga Akış daha sonra bu yorumu düzelterek grubun İstanbul'u terk etmediğini, Londra planının uluslararası çalışmalarla ilgili olduğunu söylemişti. 

Bu nedenle Londra'daki son buluşmayı “Manifest Türkiye'yi bıraktı” diye okumak doğru değil. Grup, burada ilk İngilizce şarkısı için bir dinleme etkinliği düzenleyerek yaklaşan konser öncesinde yeni döneminin ilk adımını attı.

İngilizce şarkıları “Tralala”yı Londra'da tanıttılar.

İngilizce şarkıları “Tralala”yı Londra'da tanıttılar.

Manifest'in yeni şarkısının adı “Tralala”. Grup, şarkıyı yayımlamadan önce Londra'da bir dinleme etkinliği düzenledi. Böylece hayranlarının merak ettiği İngilizce çalışmalarını ilk kez bir lansmanla duyurmuş oldular. Şarkının dinleyicilerle buluşması için açıklanan tarih ise 9 Ekim 2026. 

Manifest'in İngilizce bir şarkı hazırlaması, yalnızca repertuvarına yeni bir parça eklemesi anlamına gelmiyor. Türkiye'de kendilerini tanıyan büyük bir kitleleri var; “Tralala” ise grubun müziğini onları henüz bilmeyen dinleyicilere ulaştırma denemesi olacak. Şarkının nasıl karşılanacağını elbette yayımlandıktan sonra göreceğiz. Ancak Londra'da bir dinleme etkinliğiyle tanıtılması, grubun bu çıkışı yurt dışı planlarının merkezine koyduğunu gösteriyor.

İngiliz basınında da Manifest'in adı geçmeye başladı. The Sun, grubu konu alan yazısında Spice Girls ve Little Mix gibi İngiltere'nin tanınmış kız gruplarını anarak Manifest'i okurlarına tanıttı. Bu ilgi dikkat çekici; yine de ortada henüz yeni şarkının ya da İngiltere konserinin sonucu yok. Asıl tablo ekim ayında belli olacak.

“Tralala”dan bir hafta sonra Wembley sahnesine çıkacaklar.

Manifest için takvimdeki bir sonraki büyük tarih 16 Ekim. O gün grup, Londra'daki OVO Arena Wembley sahnesinde ilk İngiltere konserini verecek. Konser hem salonun resmî etkinlik sayfasında hem de bilet satış sayfasında yer alıyor. 

“Tralala”nın açıklanan yayın tarihiyle Wembley konseri arasında yalnızca bir hafta bulunması da dikkat çekiyor. Dinleyiciler yeni şarkıyı duyduktan hemen sonra grubu Londra'da canlı izleyebilecek. Manifest için bu konser, Türkiye'deki sahne enerjilerini farklı bir ülkedeki seyirciye gösterme fırsatı olacak.

Grubun Londra'daki ortak çalışma alanına ilişkin planı da düşünüldüğünde, bu ziyaret tek gecelik bir konser hazırlığından daha geniş bir dönemin parçası gibi görünüyor. Yine de “Londra'ya kalıcı olarak taşındılar” ya da “uluslararası anlaşmayı imzaladılar” demek için elde doğrulanmış bir açıklama yok.

Manifest kızlarının İngilizce röportajını da şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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