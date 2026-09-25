Manifest Londra'ya Çıkarma Yaptı: Yeni İngilizce Şarkıları “Tralala”yı Tanıttılar!
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Manifest'in rotası bu kez Londra. Türkiye'de kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan altı kişilik grup, ilk İngilizce şarkıları “Tralala”yı Londra'da düzenlenen bir dinleme etkinliğinde tanıttı. Yeni şarkı için verilen tarih 9 Ekim. Hemen bir hafta sonrasında ise onları çok daha büyük bir sınav bekliyor: 16 Ekim'de OVO Arena Wembley'de ilk İngiltere konserlerine çıkacaklar. Peki Manifest'in Londra planında başka neler var?
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Manifest, Türkiye'deki başarısını yurt dışına taşımaya hazırlanıyor.
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İngilizce şarkıları “Tralala”yı Londra'da tanıttılar.
“Tralala”dan bir hafta sonra Wembley sahnesine çıkacaklar.
Manifest kızlarının İngilizce röportajını da şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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