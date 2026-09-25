Anne-Baba Adını Bile Bildiler: Emekli Kadını 'Ceza Dosyanız Var' Mesajıyla Dolandırdılar
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Dolandırıcıların emeklileri hedef alan yöntemi bir kez daha can yaktı. Telefonuna 'hakkınızda dosya var' içerikli sahte bir mesaj gelen emekli memur kadın, ardından gelen aramalarda 'uzlaşma bedeli' adı altında 50 bin lira gönderdi. Kandırıldığını ise para hesabından çıktıktan sonra fark etti.
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Önce SMS geldi, ardından 'avukatlık bürosu' aradı: Ödemezseniz tutuklanacaksınız dediler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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