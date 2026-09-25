Anne-Baba Adını Bile Bildiler: Emekli Kadını 'Ceza Dosyanız Var' Mesajıyla Dolandırdılar

Olayı değerlendiren Avukat Gizem Gonce, bu tür dolandırıcılıklarda en büyük kozun kişisel veriler olduğuna dikkat çekti. Gonce, şebekelerin vatandaşlara ait bilgileri hukuka aykırı yollarla ele geçirdiğini, ardından aradıkları kişiye bu bilgileri söyleyerek güven kazanmaya çalıştığını ifade etti.

Yani karşı taraftaki kişinin anne-baba adınızı ya da adresinizi bilmesi, aramanın resmi olduğunu göstermiyor. Tam tersine bu bilgiler, dolandırıcıların senaryoyu inandırıcı kılmak için kullandığı en etkili araçların başında geliyor. 'Ceza', 'dosya', 'tutuklama' gibi korkutucu kelimeler de özellikle yaşlı vatandaşlarda kısa sürede panik yaratmak için bilinçli şekilde seçiliyor.

Gonce'nin önerisi ise oldukça basit: Benzer bir mesaj ya da arama alan herkes, hiçbir ödeme yapmadan önce durumu resmi kanaldan teyit etmeli. Hakkında gerçekten bir dosya olup olmadığını merak edenler, e-Devlet üzerinden UYAP Vatandaş Portalı'na girerek kendi dosyalarını kolayca kontrol edebiliyor.

Savcılık, mahkeme ya da kolluk birimlerinin telefonla veya SMS yoluyla 'uzlaşma bedeli' ya da 'dosya kapatma ücreti' gibi adlarla para talep etmediğini de hatırlatmakta fayda var. Bu tür bir taleple karşılaşanların görüşmeyi hemen sonlandırması ve durumu vakit kaybetmeden polise ya da jandarmaya bildirmesi gerekiyor.