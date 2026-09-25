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Anne-Baba Adını Bile Bildiler: Emekli Kadını 'Ceza Dosyanız Var' Mesajıyla Dolandırdılar

Anne-Baba Adını Bile Bildiler: Emekli Kadını 'Ceza Dosyanız Var' Mesajıyla Dolandırdılar

Dolandırıcılık e-devlet
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.09.2026 - 12:34
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Dolandırıcıların emeklileri hedef alan yöntemi bir kez daha can yaktı. Telefonuna 'hakkınızda dosya var' içerikli sahte bir mesaj gelen emekli memur kadın, ardından gelen aramalarda 'uzlaşma bedeli' adı altında 50 bin lira gönderdi. Kandırıldığını ise para hesabından çıktıktan sonra fark etti.

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Önce SMS geldi, ardından 'avukatlık bürosu' aradı: Ödemezseniz tutuklanacaksınız dediler.

Önce SMS geldi, ardından 'avukatlık bürosu' aradı: Ödemezseniz tutuklanacaksınız dediler.

Olay, emekli kadının cep telefonuna düşen kısa bir mesajla başladı. Mesajda adına açılmış bir ceza dosyası bulunduğu, konunun ödeme yapılarak kapatılabileceği yazıyordu. Çok geçmeden telefonu çaldı. Hattın diğer ucundaki kişi, hakkında bir dosya olduğunu söyleyerek kendisini bir avukatlık bürosuyla görüşmeye yönlendirdi.

Şüpheliler ikna aşamasında ellerindeki bilgileri tek tek kullandı. Telefondaki kişilerin kadının anne ve baba adını, hatta açık adresini eksiksiz sayması, ilk baştaki şüphenin yerini korkuya bıraktı. Meselenin Hazine ve Gümrük Bakanlığı'nı ilgilendirdiğini öne süren dolandırıcılar, dosyanın kapanması için 'uzlaşma bedeli' adı altında 50 bin lira istedi.

Baskı bununla da bitmedi. Ödeme yapılmazsa hakkında tutuklama kararı çıkarılacağı söylenen emekli kadın, yaşadığı panikle istenen parayı gönderdi. Dolandırıldığını ise para hesabından çıktıktan sonra anlayabildi.

Dosyanız olup olmadığını e-Devlet'ten birkaç dakikada öğrenebilirsiniz.

Dosyanız olup olmadığını e-Devlet'ten birkaç dakikada öğrenebilirsiniz.

Olayı değerlendiren Avukat Gizem Gonce, bu tür dolandırıcılıklarda en büyük kozun kişisel veriler olduğuna dikkat çekti. Gonce, şebekelerin vatandaşlara ait bilgileri hukuka aykırı yollarla ele geçirdiğini, ardından aradıkları kişiye bu bilgileri söyleyerek güven kazanmaya çalıştığını ifade etti.

Yani karşı taraftaki kişinin anne-baba adınızı ya da adresinizi bilmesi, aramanın resmi olduğunu göstermiyor. Tam tersine bu bilgiler, dolandırıcıların senaryoyu inandırıcı kılmak için kullandığı en etkili araçların başında geliyor. 'Ceza', 'dosya', 'tutuklama' gibi korkutucu kelimeler de özellikle yaşlı vatandaşlarda kısa sürede panik yaratmak için bilinçli şekilde seçiliyor.

Gonce'nin önerisi ise oldukça basit: Benzer bir mesaj ya da arama alan herkes, hiçbir ödeme yapmadan önce durumu resmi kanaldan teyit etmeli. Hakkında gerçekten bir dosya olup olmadığını merak edenler, e-Devlet üzerinden UYAP Vatandaş Portalı'na girerek kendi dosyalarını kolayca kontrol edebiliyor.

Savcılık, mahkeme ya da kolluk birimlerinin telefonla veya SMS yoluyla 'uzlaşma bedeli' ya da 'dosya kapatma ücreti' gibi adlarla para talep etmediğini de hatırlatmakta fayda var. Bu tür bir taleple karşılaşanların görüşmeyi hemen sonlandırması ve durumu vakit kaybetmeden polise ya da jandarmaya bildirmesi gerekiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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