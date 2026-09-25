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Ersan Diamond Karakolluk Oldu: Tehdit ve Hakaret İddiası

Ersan Diamond Karakolluk Oldu: Tehdit ve Hakaret İddiası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 13:07
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Ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez, çalışanları ile kavga etti. 3 çalışan, Gülmez'den tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Kaynak: NTV

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Sosyal medyada ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez'i çalışanları şikayet etti.

Sosyal medyada ünlülerin kuyumcusu olarak bilinen Ersan Diamond'ın sahibi Ersan Gülmez'i çalışanları şikayet etti.

T.U., R.A. ve Y.S. isimleri çalışanlar, dün sabah şirkette yapılan toplantı sırasında Gülmez ile kavga ettiklerini iddia etti. İddiaya göre; Gülmez, çalışanlarına karşı küfür ve sinkaflı kelimeler kullanarak tehdit ve hakaretlerde bulundu. Durum üzerine 3 çalışan ise karakola giderek Gülmez'den şikayetçi oldu.

Tehdit ve hakaret iddialarına ilişkin inceleme başlatılırken Gülmez'in de ifadesine başvuruldu.

Gülmez de T.K. isimli çalışanının da kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürüp şikayetçi olduğunu, diğer şüphelilere ilişkin herhangi bir şikayetinin olmadığnu dile getirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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