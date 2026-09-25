Ersan Diamond Karakolluk Oldu: Tehdit ve Hakaret İddiası

T.U., R.A. ve Y.S. isimleri çalışanlar, dün sabah şirkette yapılan toplantı sırasında Gülmez ile kavga ettiklerini iddia etti. İddiaya göre; Gülmez, çalışanlarına karşı küfür ve sinkaflı kelimeler kullanarak tehdit ve hakaretlerde bulundu. Durum üzerine 3 çalışan ise karakola giderek Gülmez'den şikayetçi oldu.

Tehdit ve hakaret iddialarına ilişkin inceleme başlatılırken Gülmez'in de ifadesine başvuruldu.

Gülmez de T.K. isimli çalışanının da kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu öne sürüp şikayetçi olduğunu, diğer şüphelilere ilişkin herhangi bir şikayetinin olmadığnu dile getirdi.