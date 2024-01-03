Dijital Platformların Göz Bebeği Olmuş Son 10 Yılda Çekilen En İyi Türk Dizileri
Dijital Platformların Göz Bebeği Olmuş Son 10 Yılda Çekilen En İyi Türk Dizileri
Türk televizyon dizilerinin klasik klişelerinden uzak, dijital platformlarda yer alan yenilikçi Türk dizilerini sizin için bir araya getirdik. Son on yıl içinde çekilen bu Türk dizilerinin bölümleri o kadar akıcı ve etkileyici ki zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyeceksiniz. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Kuş Uçuşu, 2022-
19. Hakan Muhafız, 2018-2020
18. Erşan Kuneri, 2022-
17. Atiye, 2019-2021
16. Pera Palas'ta Gece Yarısı, 2022-
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15. Sıcak Kafa, 2022
14. Uysallar, 2022
13. Aşk 101, 2020-2021
12. Bartu Ben, 2018
11. Fi, 2017-2018
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10. Yeşilçam, 2021
9. Kulüp, 2021-2023
8. Alef, 2020-2022
7. Bozkır, 2018-
6. İlk ve Son, 2021
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5. Masum, 2017
4. Ayak İşleri, 2021-2023
3. Bir Başkadır, 2020
2. Şahsiyet, 2018-
1. Gibi, 2021-
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