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Dijital Platformların Göz Bebeği Olmuş Son 10 Yılda Çekilen En İyi Türk Dizileri

Dijital Platformların Göz Bebeği Olmuş Son 10 Yılda Çekilen En İyi Türk Dizileri

dizi
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
25.09.2026 - 13:49
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Son yıllarda dijital platformlarda Türk dizileri adeta altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Televizyondaki klişe dizilerden uzak, yepyeni konular, oyuncuların şaşırtıcı karakterler içinde gördüğümüz bambaşka dünyalar... Aşk, dram, gizem, felsefe, hatta absürtlük… Her ruh haline hitap eden bu diziler, dijital çağın yeni klasiklerini yaratıyor! Listeyi 2026 itibarıyla güncelledik ve son dönemin en çok konuşulan yeni yapımlarını da aramıza kattık. İşte son 10 yılda çekilen en iyi Türk dizileri!

İyi seyirler 👇

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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10. Bir Başkadır - 2020

10. Bir Başkadır - 2020

Öykü Karayel’in canlandırdığı Meryem karakterinin etrafında; farklı sınıf ve inançlardan insanların yolları kesişiyor. Ünlü oyuncular Fatih Artman, Funda Eryiğit, Defne Kayalar güçlü eşlik. Toplumun röntgeni gibi dizi.

9. Kulüp (2021–2023)

9. Kulüp (2021–2023)

1950’lerin İstanbul’unda geçen dönem dizisi. Matilda’nın geçmişiyle yüzleşirken kızı Raşel’le yeniden bağ kurma hikayesini anlatıyor. Aile, kimlik ve affetme temalarını nostaljik bir atmosferde işliyor. Barış Arduç ve Salih Bademci’nin performansları çok beğenildi.

8. Masumiyet Müzesi (2026)

8. Masumiyet Müzesi (2026)

Orhan Pamuk'un aynı adlı kült romanından uyarlanan dizi, 1970'lerin İstanbul'unda geçiyor. Nişanlı olduğu dönemde uzak akrabası Füsun'la yeniden karşılaşan Kemal'in (Selahattin Paşalı) saplantılı aşkını anlatıyor. Füsun'u canlandıran Eylül Lize Kandemir'in performansı ve dönem atmosferiyle öne çıkan yapım, 2026'nın en çok konuşulan uyarlamalarından biri oldu.

7. Pera Palas’ta Gece Yarısı (2022)

7. Pera Palas’ta Gece Yarısı (2022)

Gazeteci Esra oteldeki gizemli bir odadan 1919’a ışınlanıyor. Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, ve Tansu Biçer başrolde.

6. Kuş Uçuşu (2022)

6. Kuş Uçuşu (2022)

Medya sektörünün acımasız rekabetinde, genç bir gazeteci (Miray Daner) idolü Lale Kıran'la (Birce Akalay) karşı karşıya gelir. “Z kuşağı vs. X kuşağı” çatışmasıyla güç ve hırs hikayesi.

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5. Sıcak Kafa (2022)

5. Sıcak Kafa (2022)

Dil yoluyla yayılan bir salgın sonrası toplumun çöküşünü anlatan distopik hikaye. Dilbilimci Murat, (Osman Sonant) bu garip hastalığın gizemini çözmeye çalışırken sistemle yüzleşir.

4. Kübra (2024–2025)

4. Kübra (2024–2025)

İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan Gökhan'ın (Çağatay Ulusoy) hayatı, sanal bir hesaptan gelen ve kimsenin bilmediği sırları ifşa eden mesajlarla alt üst oluyor. İki sezon boyunca gizemini koruyan dizi, gerilim türünün son dönemdeki en iddialı dijital platform yapımlarından biri.

3. İlk ve Son (2021)

3. İlk ve Son (2021)

Deniz ve Barış’ın 10 yıllık ilişkisini başından sonuna, paralel zaman akışlarıyla anlatan bir romantik drama. Gerçek bir ilişkinin iniş çıkışları sade ve samimi biçimde yansıtılıyor.

2. Terzi (2023–2026)

2. Terzi (2023–2026)

Engelli babasından kaçıp İstanbul'a yerleşen ünlü terzi Peyami'nin (Çağatay Ulusoy) hikayesini anlatan dizi, üç sezon boyunca aşk, ihanet ve geçmişle hesaplaşmayı işliyor. Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin performanslarıyla dikkat çeken yapım, dijital platformların en uzun soluklu yerli dizilerinden biri oldu.

1. Gibi (2021)

1. Gibi (2021)

Yılmaz (Feyyaz Yiğit) ve İlkkan’ın (Kıvanç Kılınç) sıradan ama absürt sohbetleri üzerinden Türkiye’nin mizah, ironi ve günlük yaşam kültürünü yansıtan dizi. Diyalog gücü ve kara mizahıyla kült statüsünde!

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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