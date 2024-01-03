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Dijital Platformların Göz Bebeği Olmuş Son 10 Yılda Çekilen En İyi Türk Dizileri

Dijital Platformların Göz Bebeği Olmuş Son 10 Yılda Çekilen En İyi Türk Dizileri

dizi
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 19:00

Türk televizyon dizilerinin klasik klişelerinden uzak, dijital platformlarda yer alan yenilikçi Türk dizilerini sizin için bir araya getirdik. Son on yıl içinde çekilen bu Türk dizilerinin bölümleri o kadar akıcı ve etkileyici ki zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyeceksiniz. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Kuş Uçuşu, 2022-

20. Kuş Uçuşu, 2022-

IMDb: 6.3 

Özet: Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine 'kuş uçuşu' gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı amacına ulaşabilecek midir? 

Oyuncular: Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol 

Senarist: Meriç Acemi

19. Hakan Muhafız, 2018-2020

19. Hakan Muhafız, 2018-2020

IMDb: 6.5 

Özet: Günümüz İstanbul’unda yaşayan ve kadim bir gizli birlikle olan bağını keşfeden genç bir adam, şehri ölümsüz bir düşmandan kurtarmak için maceraya atılır. 

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık 

Yaratıcı: Binnur Karaevli

18. Erşan Kuneri, 2022-

18. Erşan Kuneri, 2022-

IMDb: 6.6 

Özet: 70'ler erotik sinemasında büyük bir başarı yakalayan Erşan Kuneri, farklı türlere de el atmaya karar verir. Kuneri, sektörden partnerleri olan Alev, Altın Oran, Miki Muammer, Seyyal, Kaya Akın, Firdevs ve Payro Kemal ile birlikte farklı film türlerini denemek için harekete geçer. 

Oyuncular: Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola 

Yaratıcı: Cem Yılmaz

17. Atiye, 2019-2021

17. Atiye, 2019-2021

IMDb: 7.0 

Özet: Atiye, genç ve güzel bir ressamdır. Ailesi ve sevgilisi Ozan’la mutlu bir hayatı olan Atiye, dünyanın en eski tapınaklarından olan Göbeklitepe’ye bir ziyaret gerçekleştirir. Atiye’nin bölgede yaptığı gezi sırdasında, Erhan adındaki bir arkeolog, Atiye ile Göbeklitepe arasında mistik bir bağlantı olduğuna dair bir sembol keşfeder. Bu olayın peşini bırakmayan ve irdelemeye başlayan Atiye, geçmişin izlerini de bulmaya çalışır ve kendisine bambaşka bir yol çizer. Atiye, geçmişi kovaladıkça ve yeni detaylara ulaştıkça, geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani olayları birbirinden ayırt edememeye başlar. 

Oyuncular: Beren Saat, Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun 

Senarist: Nuran Evren Şit

16. Pera Palas'ta Gece Yarısı, 2022-

16. Pera Palas'ta Gece Yarısı, 2022-

IMDb: 7.0 

Özet: Tarihî Pera Palas Oteli ile ilgili bir yazı hazırlarken kendini bir anda geçmişte bulan gazeteci Esra, Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurmalıdır. 

Oyuncular: Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı 

Yaratıcılar: Sam Anzel, Kelly McPherson, Emre Şahin

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15. Sıcak Kafa, 2022

15. Sıcak Kafa, 2022

IMDb: 7.1 

Özet: Dünya gizemli bir salgının etkisi altındadır. Dil ve konuşma yoluyla yayılan bu salgından sadece eski bir dil bilimci olan Murat Siyavuş etkilenmez. Salgınla Mücadele Kurumu, hastalıktan kurtulan tek kişi olan Murat'ın peşine düşünce genç adam, saklandığı kurtarılmış bölgeden çıkmak zorunda kalır. Korunaklı alanından çıkan Murat Siyavuş, salgının etkisi altına aldığı İstanbul'un gizemli yerlerinde hastalığın mirası olan “sıcak kafa”sının sırrını ortaya çıkarmak için zorlu bir mücadeleye girişir. 

Oyuncular: Osman Sonant, Şevket Çoruh, Hazal Subaşı 

Yaratıcı: Mert Baykal

14. Uysallar, 2022

14. Uysallar, 2022

IMDb: 7.1 

Özet: Orta yaş bunalımına giren bir mimar, gizli bir punk hayatı yaşamaya başlarken ailesinin diğer fertleri de kendi kriz dolu hayatlarıyla boğuşurlar. 

Oyuncular: Öner Erkan, Songül Öden, Haluk Bilginer 

Senarist: Hakan Günday

13. Aşk 101, 2020-2021

13. Aşk 101, 2020-2021

IMDb: 7.4 

Özet: Öğretmenlerinin bir basketbol koçuna âşık olmasını sağlamaya çalışan dört isyankâr ve bir örnek öğrenci, birlikte arkadaşlığı, aşkı ve kendileri olma cesaretini öğrenir. 

Oyuncular: Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka 

Yaratıcı: Meriç Acemi

12. Bartu Ben, 2018

12. Bartu Ben, 2018

IMDb: 7.5 

Özet: Bir zamanlar reytingi bol dizilerde ve art-house sinema filmlerinde boy gösteren Bartu, birçok oyuncu için ciddi gelir ve kısa ömürlü şöhret kapısı olarak görülebilecek dizilerde oynamaktan bıkmıştır. Hızlı yaşadığı hayatı sebebiyle artık parası da kalmamıştır. Tam bu sırada karşısına oyuncu olmak isteyen kuzeni Gizmo ve senelerdir görmediği dayısı çıkar. Bir yandan dizilerde oynamadan hayatını kazanmanın bir yolunu arayacak olan Bartu, bir yandan da kim olduğunu ve ne istediğini bulmaya çalışacaktır.  

Oyuncular: Bartu Küçükçağlayan, Nazlı Bulum, Wolf Yener Özer 

Senarist: Bartu Küçükçağlayan

11. Fi, 2017-2018

11. Fi, 2017-2018

IMDb: 7.8 

Özet: Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar.  

Oyuncular: Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür 

Senarist: Nükhet Bıçakçı

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10. Yeşilçam, 2021

10. Yeşilçam, 2021

IMDb: 7.8 

Özet: 1960’lar Türkiye’sinin gölgesinde, altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam’da bir yapımcının ayakta kalma hikâyesini anlatan Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı’nda Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam’da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş’e hayat veriyor. 

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci 

Senaristler: Volkan Sümbül, Levent Cantek

9. Kulüp, 2021-2023

9. Kulüp, 2021-2023

IMDb: 7.8 

Özet: 1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. 

Oyuncular: Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek 

Yaratıcı: Zeynep Gunay Tan

8. Alef, 2020-2022

8. Alef, 2020-2022

IMDb: 7.9 

Özet: Dizide, genç ve hırslı dedektif Kemal ile tecrübeli ortağı Settar, İstanbul’da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşüyor. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar da katılıyor. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralıyor. Bu sır açığa çıkmaya yaklaştıkça, her bir karakterin geçmişinin hayaletleri de ortaya çıkmaya başlıyor. 

Oyuncular: Kenan İmirzalioğlu, Taner Ölmez, Ahmet Mümtaz Taylan 

Yaratıcı: Emre Kayiş

7. Bozkır, 2018-

7. Bozkır, 2018-

IMDb: 8.0 

Özet: Bozkır, çok fazla suçun işlenmediği, insanların çoğunlukla muhafazakar kesimden oluştuğu ve alışılmışın dışındaki kişilere pek fazla iyi gözle bakılmadığı bir yerdir. 

Oyuncular: Yiğit Özşener, Bülent Düzgünoğlu, Ekin Koç 

Senarist: Levent Cantek

6. İlk ve Son, 2021

6. İlk ve Son, 2021

IMDb: 8.1 

Özet: Deniz ve Barış’ın 10 yıla yayılan ilişkilerinin hikayesi. 20’li yaşlarının ortasında tanışan iki gencin, boşandıkları güne kadar geçen; bazen güneşli, bazen bulutlu, bazen fırtınalı, bazen imkanlı, çoğu zaman imkansız aşk hikayesi. 

Oyuncular: Özge Özpirinçci, Salih Bademci, Gülçin Kültür Şahin 

Senarist: Hakan Bonomo

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5. Masum, 2017

5. Masum, 2017

IMDb: 8.3 

Özet: Şehirden uzak sakin bir kasabada yaşayan emekli bir polis ve ailesi, şoke edici sırlarla dolu gizemli bir cinayete gırtlaklarına kadar batar. 

Oyuncular: Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay 

Senarist: Berkun Oya

4. Ayak İşleri, 2021-2023

4. Ayak İşleri, 2021-2023

IMDb: 8.4 

Özet: Tecrübeli görev adamı Vedat ve felsefe okumuş, politik doğrucu Evren, zengin bir iş adamının ‘aşırı önemli’ ayak işleri için görevlendirilen ikilidir. Biri gözlerini kapayıp vazifesini yapan, diğeri attığı her adımı sorgulayan bu uyumsuz ikili, her bölüm başka bir maceraya doğru yola çıkar. Fakat görev icabı çatıştıklarından daha fazla, kendi içlerinde çatışırlar. 

Oyuncular: Çağlar Çorumlu, Güven Murat Akpınar, Çağla Irmak 

Senaristler: Caner Özyurtlu, Volkan Öge

3. Bir Başkadır, 2020

3. Bir Başkadır, 2020

IMDb: 8.5 

Özet: Dizi, birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan ve bambaşka hayatlar yaşayan bir grup insanın yollarının kesişmesiyle değişen yaşamlarını konu ediyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklardır. 

Oyuncular: Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit 

Senarist: Berkun Oya

2. Şahsiyet, 2018-

2. Şahsiyet, 2018-

IMDb: 9.0 

Özet: Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul’un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu’nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurt dışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir. Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir. 

Oyuncular: Haluk Bilginer, Şebnem Bozoklu, Recep Usta 

Senarist: Hakan Günday

1. Gibi, 2021-

1. Gibi, 2021-

IMDb: 9.0 

Özet: Yılmaz, İlkkan ve Ersoy, sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan üç arkadaştır. En büyük özellikleri ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermek. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütüyor, işleri saç baş yolduracak seviyeye getiriyorlar.  

Oyuncular: Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç, Ahmet Kürşat Öçalan 

Senaristler: Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit

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