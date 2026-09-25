Dijital Platformların Göz Bebeği Olmuş Son 10 Yılda Çekilen En İyi Türk Dizileri
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Son yıllarda dijital platformlarda Türk dizileri adeta altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Televizyondaki klişe dizilerden uzak, yepyeni konular, oyuncuların şaşırtıcı karakterler içinde gördüğümüz bambaşka dünyalar... Aşk, dram, gizem, felsefe, hatta absürtlük… Her ruh haline hitap eden bu diziler, dijital çağın yeni klasiklerini yaratıyor! Listeyi 2026 itibarıyla güncelledik ve son dönemin en çok konuşulan yeni yapımlarını da aramıza kattık. İşte son 10 yılda çekilen en iyi Türk dizileri!
İyi seyirler 👇
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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10. Bir Başkadır - 2020
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9. Kulüp (2021–2023)
8. Masumiyet Müzesi (2026)
7. Pera Palas’ta Gece Yarısı (2022)
6. Kuş Uçuşu (2022)
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5. Sıcak Kafa (2022)
4. Kübra (2024–2025)
3. İlk ve Son (2021)
2. Terzi (2023–2026)
1. Gibi (2021)
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Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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