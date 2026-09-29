Popstar'la Tanınmıştı: Eser Bayar'ın ABD'deki Yeni Hayatı Ortaya Çıktı!

Müzik kariyerine bir süre sonra nokta koyan Eser Bayar, valizini toplayıp Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tuttu. 2015 yılında Miami'de Eda Aydın ile evlenen ünlü isim, bu tarihten itibaren ekranlardan ve magazin basınından tamamen uzaklaştı. Miami'de sakin bir aile düzeni kuran Bayar, yıllardır kameraların karşısına geçmedi, röportaj vermedi, sosyal medyada da neredeyse hiç görünmedi. Popstar döneminin sosyal medyada yeniden hatırlanmasıyla birlikte, ünlü ismin bugünkü hali hem eski hayranlarını hem de o dönemi hiç bilmeyen genç kullanıcıları aynı anda harekete geçirdi.