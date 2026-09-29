article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlüler Dosyası
Popstar'la Tanınmıştı: Eser Bayar'ın ABD'deki Yeni Hayatı Ortaya Çıktı!

Popstar'la Tanınmıştı: Eser Bayar'ın ABD'deki Yeni Hayatı Ortaya Çıktı!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
29.09.2026 - 07:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2000'li yılların en çok konuşulan müzik yarışmalarından Popstar'la adını duyuran Eser Bayar, yıllardır gözlerden uzak, sakin bir hayat sürdürüyor. Müzik kariyerini bir kenara bırakıp Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen ünlü ismin şimdiki hali ve Amerika'da nasıl bir düzen kurduğu merak ediliyor. Sosyal medyada yeniden paylaşılan performans kareleri, Bayar'ın Miami'deki yeni hayatını bir anda gündemin ortasına taşıdı.

Kaynak: Sabah

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eser Bayar, sahneye çıkmadan önce 8 yıl boyunca kalecilik yapan bir sporcuydu.

Eser Bayar, sahneye çıkmadan önce 8 yıl boyunca kalecilik yapan bir sporcuydu.

Samsun doğumlu Eser Bayar, müzikle tanışmadan çok önce yıllarca kaleye geçmişti. Müzikal altyapısını Türk Halk Müziği mezunu babasından alan sanatçı, sahne hayatına adım atmadan önce tam 8 yıl boyunca kalecilik yaptı. Samsunspor'un genç takımında forma giyen ve Ümit Milli Takım kadrosuna kadar yükselen isim, önü açık bir futbol kariyerinin eşiğindeydi. İşler tam yolundayken geçirdiği menisküs sakatlığı ise onu sahanın dışına, sahnenin içine itti ve hayatının rotasını tamamen değiştirdi. Sekiz yıl süren bu disiplinli spor hayatının ardından yönünü müziğe çevirmesi, onu kısa sürede yepyeni bir sahneye taşıyacaktı.

Annesinin isteğiyle katıldığı Popstar'ı 7. sırada bitiren Eser Bayar, hızla stüdyoya girdi.

Annesinin isteğiyle katıldığı Popstar'ı 7. sırada bitiren Eser Bayar, hızla stüdyoya girdi.

Futbolu geride bırakan Eser Bayar'ı sahneye annesinin yönlendirmesi taşıdı. 2001'den bu yana ekrana gelen ve döneminin en çok izlenen müzik yarışmalarından biri olan Popstar'da yarışmayı 7. sırada tamamlayan isim, organizasyonun ardından soluğu stüdyoda aldı. Jüri üyesi Ercan Saatçi'nin desteğiyle yaklaşık 9 ay süren yoğun stüdyo çalışmasının ardından Yıldız Tilbe, Gökhan Özen ve Ercan Saatçi imzalı şarkıların yer aldığı 'Aşkımı İtiraf Ediyorum' adlı solo albümü raflardaki yerini aldı. Albümdeki şarkılar kısa sürede listelere girerken, bu dönemde oyunculuğa da adım atan Bayar, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konserde sahne alarak adından sıkça söz ettirdi.

Eser Bayar, 2015 yılında Miami'de Eda Aydın ile evlenerek yeni bir hayata adım attı.

Eser Bayar, 2015 yılında Miami'de Eda Aydın ile evlenerek yeni bir hayata adım attı.

Müzik kariyerine bir süre sonra nokta koyan Eser Bayar, valizini toplayıp Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tuttu. 2015 yılında Miami'de Eda Aydın ile evlenen ünlü isim, bu tarihten itibaren ekranlardan ve magazin basınından tamamen uzaklaştı. Miami'de sakin bir aile düzeni kuran Bayar, yıllardır kameraların karşısına geçmedi, röportaj vermedi, sosyal medyada da neredeyse hiç görünmedi. Popstar döneminin sosyal medyada yeniden hatırlanmasıyla birlikte, ünlü ismin bugünkü hali hem eski hayranlarını hem de o dönemi hiç bilmeyen genç kullanıcıları aynı anda harekete geçirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın