Popstar'la Tanınmıştı: Eser Bayar'ın ABD'deki Yeni Hayatı Ortaya Çıktı!
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2000'li yılların en çok konuşulan müzik yarışmalarından Popstar'la adını duyuran Eser Bayar, yıllardır gözlerden uzak, sakin bir hayat sürdürüyor. Müzik kariyerini bir kenara bırakıp Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen ünlü ismin şimdiki hali ve Amerika'da nasıl bir düzen kurduğu merak ediliyor. Sosyal medyada yeniden paylaşılan performans kareleri, Bayar'ın Miami'deki yeni hayatını bir anda gündemin ortasına taşıdı.
Kaynak: Sabah
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Eser Bayar, sahneye çıkmadan önce 8 yıl boyunca kalecilik yapan bir sporcuydu.
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Annesinin isteğiyle katıldığı Popstar'ı 7. sırada bitiren Eser Bayar, hızla stüdyoya girdi.
Eser Bayar, 2015 yılında Miami'de Eda Aydın ile evlenerek yeni bir hayata adım attı.
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