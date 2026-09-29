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Toyota Corolla'da Büyük Devrim! Elektrikli Motor Geliyor: İşte 2028 Model Corolla

Toyota Corolla'da Büyük Devrim! Elektrikli Motor Geliyor: İşte 2028 Model Corolla

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2026 - 08:14
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Tarihin en çok satan otomobili Toyota Corolla, 60 yıllık serüveninin en köklü değişimine hazırlanıyor. 2027'de 2028 model olarak tanıtılması beklenen yeni nesil Corolla, ilk kez tamamen elektrikli bir versiyonla yola çıkacak. Üstelik benzinli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçenekler de aynı gövdenin altında sunulacak.

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Yeni neslin ilk ipucu, Toyota CEO'su Koji Sato'nun Tokyo'da sahneye taşıdığı Corolla Concept ile verildi.

Yeni neslin ilk ipucu, Toyota CEO'su Koji Sato'nun Tokyo'da sahneye taşıdığı Corolla Concept ile verildi.

Konsept, Ekim 2025'te kapılarını açan Japan Mobility Show'da görücüye çıktı. Sato sunumu yaparken arkasındaki dev ekranda eski kırmızı Corolla'lar dönüyordu; mesaj açıktı: 1966'dan bu yana 12 nesil boyunca dünya genelinde 57 milyondan fazla satan model, yeniden doğuyor.

Sato, Corolla'yı Toyota'nın 'senin için' felsefesinin, yani belirli biri için otomobil üretme anlayışının simgesi olarak tanımladı. Modelin her dönemde zamana ve insanların hayatına göre dönüştüğünü vurgulayan Sato, yeni neslin de bu geleneği sürdüreceğini ifade etti.

Tasarımda ise alıştığımız sade Corolla'dan eser yok.

Tasarımda ise alıştığımız sade Corolla'dan eser yok.

Daha geniş ve daha basık bir gövde, keskin hatlar, ön ve arkada boydan boya uzanan ışık imzaları... Toyota'nın Prius ve Camry'de kullandığı 'çekiç başı' tasarım dili burada çok daha agresif bir hale getirilmiş. Arka bölüm fastback'e yakın bir siluetle iniyor, bagaj kapağına entegre bir spoyler de eşlik ediyor.

21 inçlik Y kollu jantlar ve çerçevesiz kapı camları konsepte bir coupe havası katıyor. Dikkat çeken bir detay daha var: Otomobilde tam üç yakıt/şarj kapağı bulunuyor. İkisi ön çamurluklarda, biri arka köşede yer alıyor ve bu, aynı gövdenin farklı motor seçeneklerine hazırlandığının en net işareti olarak yorumlanıyor. Uzmanlara göre seri üretim modeli de bu çizgilerin büyük bölümünü koruyacak.

Kabinde fiziksel tuşlar yerini dokunmatik kontrollere ve büyük ekranlara bırakıyor.

Kabinde fiziksel tuşlar yerini dokunmatik kontrollere ve büyük ekranlara bırakıyor.

2018'de tanıtılan mevcut nesille kıyaslandığında iç mekândaki değişim en az dış tasarım kadar radikal. Dijital gösterge panelinin çevresi dokunmatik tuşlarla çevrelenmiş, orta konsolda ise yatay konumlanmış geniş bir multimedya ekranı öne çıkıyor.

Direksiyon da alışılmış yuvarlak formdan uzaklaşıyor. Edinilen bilgiye göre seri üretim Corolla'da daha ferah bir kabin düzeni, daha büyük ekranlar ve sadeleştirilmiş kontroller yer alacak.

Devrimin asıl kalbi ise dört farklı motoru aynı gövdede taşıyabilen yeni platform.

Devrimin asıl kalbi ise dört farklı motoru aynı gövdede taşıyabilen yeni platform.

Yeni Corolla, TNGA-C platformunun baştan geliştirilmiş bir versiyonu üzerine kuruluyor. Bu altyapı sayesinde aynı otomobil benzinli, hibrit, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli olmak üzere dört farklı güç ünitesiyle üretilebilecek.

'İster elektrikli, ister şarj edilebilir hibrit, ister hibrit, ister içten yanmalı olsun; güç kaynağı ne olursa olsun, herkesin kullanmak isteyeceği güzel otomobiller yapalım!' Koji Sato'nun konsept sunumundaki bu sözleri, Toyota'nın elektrikliye tek hamlede geçmek yerine 'çok yollu' stratejide ısrar ettiğini gösteriyor. Sato, basın toplantısında modelin ileride alternatif yakıtlarla da çalışabileceğini dile getirdi.

Hibrit tarafta yepyeni bir 1,5 litrelik motor, yüzde 20'ye varan verim artışı vaat ediyor.

Hibrit tarafta yepyeni bir 1,5 litrelik motor, yüzde 20'ye varan verim artışı vaat ediyor.

Toyota'nın geliştirdiği yeni motor ailesinin ilk temsilcilerinden biri Corolla'ya gelecek. 1,5 litrelik dört silindirli motor ve elektrik motorundan oluşan hibrit sistemin toplamda yaklaşık 134 beygir güç üretmesi bekleniyor. Mevcut hibrit sisteme göre yüzde 10 ile 20 arasında daha verimli olacağı belirtiliyor; dört çeker bir versiyon da masada.

Benzinli tarafta ise 1,5 litrelik turbo ve 2,0 litrelik atmosferik motorlar yer alacak. Yeni motorlar, bugünkülere göre daha küçük ve daha hafif. Şarj edilebilir hibritte daha büyük bir batarya ile uzun elektrikli sürüş menzili hedefleniyor, ancak Toyota bu versiyonun teknik detaylarını henüz paylaşmadı.

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Ve Corolla tarihinde ilk kez: Tamamen elektrikli versiyon yaklaşık 400 kilometre menzille geliyor.

Ve Corolla tarihinde ilk kez: Tamamen elektrikli versiyon yaklaşık 400 kilometre menzille geliyor.

Elektrikli Corolla'nın tek motorlu ve çift motorlu olmak üzere iki farklı konfigürasyonla sunulması bekleniyor. Electrek'in aktardığına göre en az 250 mil, yani yaklaşık 400 kilometre menzil hedefleniyor. Çift motorlu versiyonun dört tekerden çekiş sunması öngörülüyor.

Bu, 60 yıllık Corolla tarihinde ilk kez tamamen elektrikli bir modelin yola çıkacağı anlamına geliyor. Toyota'nın bu adımı, özellikle uygun fiyatlı elektrikli otomobillerle pazarı hızla büyüten Çinli üreticilere karşı bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Fiyatların 25 bin dolardan başlaması bekleniyor, ancak elektrikli Corolla'nın hangi pazarlara geleceği henüz belli değil.

Fiyatların 25 bin dolardan başlaması bekleniyor, ancak elektrikli Corolla'nın hangi pazarlara geleceği henüz belli değil.

Kesin olmayan tahminlere göre benzinli Corolla yaklaşık 25 bin dolar, hibrit 27 bin dolar civarında, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli versiyonlar ise 30 bin dolar bandında konumlanacak. Toyota henüz resmî fiyat açıklamadı; ABD pazarına elektrikli versiyonun gelip gelmeyeceği de netlik kazanmış değil.

Akio Toyoda'nın Çinli rakiplerin yükselişine karşı şirketin değişime uyum sağlamadan 'ayakta kalamayacağı' uyarısı, bu dönüşümün ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Corolla'nın Sakarya'daki fabrikada da üretildiği Türkiye için yeni neslin yol haritası ise henüz açıklanmadı. Yeni nesil Corolla'nın 2027 içinde 2028 model olarak resmen tanıtılması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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