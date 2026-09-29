Toyota Corolla'da Büyük Devrim! Elektrikli Motor Geliyor: İşte 2028 Model Corolla
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Tarihin en çok satan otomobili Toyota Corolla, 60 yıllık serüveninin en köklü değişimine hazırlanıyor. 2027'de 2028 model olarak tanıtılması beklenen yeni nesil Corolla, ilk kez tamamen elektrikli bir versiyonla yola çıkacak. Üstelik benzinli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçenekler de aynı gövdenin altında sunulacak.
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Yeni neslin ilk ipucu, Toyota CEO'su Koji Sato'nun Tokyo'da sahneye taşıdığı Corolla Concept ile verildi.
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Tasarımda ise alıştığımız sade Corolla'dan eser yok.
Kabinde fiziksel tuşlar yerini dokunmatik kontrollere ve büyük ekranlara bırakıyor.
Devrimin asıl kalbi ise dört farklı motoru aynı gövdede taşıyabilen yeni platform.
Hibrit tarafta yepyeni bir 1,5 litrelik motor, yüzde 20'ye varan verim artışı vaat ediyor.
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Ve Corolla tarihinde ilk kez: Tamamen elektrikli versiyon yaklaşık 400 kilometre menzille geliyor.
Fiyatların 25 bin dolardan başlaması bekleniyor, ancak elektrikli Corolla'nın hangi pazarlara geleceği henüz belli değil.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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