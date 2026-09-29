Toyota Corolla'da Büyük Devrim! Elektrikli Motor Geliyor: İşte 2028 Model Corolla

Daha geniş ve daha basık bir gövde, keskin hatlar, ön ve arkada boydan boya uzanan ışık imzaları... Toyota'nın Prius ve Camry'de kullandığı 'çekiç başı' tasarım dili burada çok daha agresif bir hale getirilmiş. Arka bölüm fastback'e yakın bir siluetle iniyor, bagaj kapağına entegre bir spoyler de eşlik ediyor.

21 inçlik Y kollu jantlar ve çerçevesiz kapı camları konsepte bir coupe havası katıyor. Dikkat çeken bir detay daha var: Otomobilde tam üç yakıt/şarj kapağı bulunuyor. İkisi ön çamurluklarda, biri arka köşede yer alıyor ve bu, aynı gövdenin farklı motor seçeneklerine hazırlandığının en net işareti olarak yorumlanıyor. Uzmanlara göre seri üretim modeli de bu çizgilerin büyük bölümünü koruyacak.