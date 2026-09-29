Barbara Palvin ve Dylan Sprouse İlk Kez Anne Baba Oldu: Bebeklerine Taktıkları Takma Ad Şaşırttı
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Victoria's Secret'ın tanıdık Macar Angel'ı Barbara Palvin ile eşi, oyuncu Dylan Sprouse'un aylardır konuşulan haberi nihayet geldi. Çift, 28 Eylül'de paylaştıkları ortak Instagram gönderisiyle ilk çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu. Paylaşımın altına düşülen kısa not, bebeklerinin doğum gününe dair merak edilen soruyu da cevaplar nitelikteydi.
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Barbara Palvin, 2019'da Victoria's Secret'ın ilk Macar Angel'ı olarak melek kanatlarını taktı.
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Çiftin Dodgers formalarıyla çekilen karesi, "principessa" dedikleri kızlarını ilk kez görücüye çıkardı.
Sprouse'un 2017'de attığı bir mesajla başlayan aşk hikâyesi, 2023'te Macaristan'da kilise düğünüyle mühürlendi.
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