Barbara Palvin ve Dylan Sprouse İlk Kez Anne Baba Oldu: Bebeklerine Taktıkları Takma Ad Şaşırttı

1993'te Budapeşte'de doğan Palvin, henüz 13 yaşındayken podyuma ilk adımını attı. Louis Vuitton'dan Vogue'a uzanan bir kariyer kuran model, 2012'de ilk kez Victoria's Secret podyumuna çıktı. Yedi yıl süren bu emek 2019'da resmi Angel unvanıyla taçlandı. Bugünse kariyerinin yanına çok daha kişisel bir başlık ekledi: annelik. Bu haberi onunla birlikte duyuran isim, yıllardır hayatını birleştirdiği eşi, oyuncu Dylan Sprouse'tan başkası değildi.