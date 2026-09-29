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Barbara Palvin ve Dylan Sprouse İlk Kez Anne Baba Oldu: Bebeklerine Taktıkları Takma Ad Şaşırttı

Barbara Palvin ve Dylan Sprouse İlk Kez Anne Baba Oldu: Bebeklerine Taktıkları Takma Ad Şaşırttı

Barbara Palvin Bebek
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
29.09.2026 - 08:35
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Victoria's Secret'ın tanıdık Macar Angel'ı Barbara Palvin ile eşi, oyuncu Dylan Sprouse'un aylardır konuşulan haberi nihayet geldi. Çift, 28 Eylül'de paylaştıkları ortak Instagram gönderisiyle ilk çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu. Paylaşımın altına düşülen kısa not, bebeklerinin doğum gününe dair merak edilen soruyu da cevaplar nitelikteydi.

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Barbara Palvin, 2019'da Victoria's Secret'ın ilk Macar Angel'ı olarak melek kanatlarını taktı.

Barbara Palvin, 2019'da Victoria's Secret'ın ilk Macar Angel'ı olarak melek kanatlarını taktı.

1993'te Budapeşte'de doğan Palvin, henüz 13 yaşındayken podyuma ilk adımını attı. Louis Vuitton'dan Vogue'a uzanan bir kariyer kuran model, 2012'de ilk kez Victoria's Secret podyumuna çıktı. Yedi yıl süren bu emek 2019'da resmi Angel unvanıyla taçlandı. Bugünse kariyerinin yanına çok daha kişisel bir başlık ekledi: annelik. Bu haberi onunla birlikte duyuran isim, yıllardır hayatını birleştirdiği eşi, oyuncu Dylan Sprouse'tan başkası değildi.

Çiftin Dodgers formalarıyla çekilen karesi, "principessa" dedikleri kızlarını ilk kez görücüye çıkardı.

Çiftin Dodgers formalarıyla çekilen karesi, "principessa" dedikleri kızlarını ilk kez görücüye çıkardı.

Palvin ve Sprouse, 28 Eylül'de paylaştıkları fotoğrafta Los Angeles Dodgers formalarıyla bir maç izlerken görüntülendi; minik kızları da kollarının arasındaydı. Paylaşımın notu kısaydı ama düşündürücüydü: 'Bu yıl Labor Day'i kelimenin tam anlamıyla yaşadık.' Bu ifade, bebeklerinin doğum gününün ABD'de kutlanan Labor Day'e denk geldiğine işaret ediyordu. Çift, kızlarının gerçek adını hala açıklamadı, yalnızca ona sevgiyle 'principessa' dedikleri biliniyor.

Sprouse'un 2017'de attığı bir mesajla başlayan aşk hikâyesi, 2023'te Macaristan'da kilise düğünüyle mühürlendi.

Sprouse'un 2017'de attığı bir mesajla başlayan aşk hikâyesi, 2023'te Macaristan'da kilise düğünüyle mühürlendi.

Dylan Sprouse, 2017'de tanıştığı Palvin'in Instagram'ına mesaj attı; model altı ay boyunca yanıt vermedi. 2018'de resmiyet kazanan ilişki, 2019'da Brooklyn'de aynı eve taşınmalarıyla derinleşti. Sprouse 2022'de diz çöktü, haberi ise ancak bir yıl sonra doğruladılar. 15 Temmuz 2023'te Macaristan'ın Albertirsa kasabasındaki kilisede evlendiler; Mayıs 2026'da ise Cannes'da büyüyen karınlarını göstererek bebek müjdesini resmileştirdiler.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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