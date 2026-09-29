Gonca Vuslateri Instagram Hesabını Kapattı: Yaptığı Açıklamayla Gündem Oldu
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Yalan Dünya'nın unutulmaz Vasfiye Teyzesi Gonca Vuslateri'den sürpriz bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabını kapattığını duyurdu ve bu kararını kendine has esprili bir dille anlattı. Takipçilerinin 'hayırdır, canın mı sıkkın?' diye sorması dikkatini çekti, Vuslateri de bu soruya verdiği yanıtla gülümsetti.
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Gonca Vuslateri, Yalan Dünya'daki Vasfiye Teyze karakteriyle Altın Kelebek'te ödül kazanmıştı.
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Ünlü oyuncu Instagram hesabını kapatma kararıyla gündem oldu.
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