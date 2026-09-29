Gonca Vuslateri Instagram Hesabını Kapattı: Yaptığı Açıklamayla Gündem Oldu

Gonca Vuslateri, Instagram hesabını kapatma kararını X hesabından paylaştığı satırlarla duyurdu. Oyuncu, paylaşımına 'Bir süreliğine Instagram'ı kapatınca ne mutlu oluyor insan' diyerek esprili bir girişle başladı. Devamında ise çevresindekilerin tepkisini şöyle anlattı: 'İnsanların 'Hayırdır, canın mı sıkkın?' demesi müthiş. Instagram karakterimiz yani. Algı da o, kendisi de.' Bu sözlerle hem sosyal medyanın insanlar üzerindeki algı baskısına hem de kendi mizahi bakış açısına dikkat çeken Vuslateri, hesabı tam olarak ne zaman yeniden açacağına dair bir tarih vermedi.