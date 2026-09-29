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Gonca Vuslateri Instagram Hesabını Kapattı: Yaptığı Açıklamayla Gündem Oldu

Gonca Vuslateri Instagram Hesabını Kapattı: Yaptığı Açıklamayla Gündem Oldu

Instagram
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
29.09.2026 - 09:03
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Yalan Dünya'nın unutulmaz Vasfiye Teyzesi Gonca Vuslateri'den sürpriz bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabını kapattığını duyurdu ve bu kararını kendine has esprili bir dille anlattı. Takipçilerinin 'hayırdır, canın mı sıkkın?' diye sorması dikkatini çekti, Vuslateri de bu soruya verdiği yanıtla gülümsetti.

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Gonca Vuslateri, Yalan Dünya'daki Vasfiye Teyze karakteriyle Altın Kelebek'te ödül kazanmıştı.

Gonca Vuslateri, Yalan Dünya'daki Vasfiye Teyze karakteriyle Altın Kelebek'te ödül kazanmıştı.

Ekrana ilk adımını Ruhsar dizisiyle atan oyuncu, asıl büyük çıkışını Gülse Birsel imzalı, 2012-2014 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yalan Dünya'da canlandırdığı Vasfiye Teyze karakteriyle yaptı. Dört sezon boyunca ekranda kalan bu rolle Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanan Vuslateri, kısa sürede ekranların en sevilen fenomen karakterlerinden birine dönüştü. Sonraki yıllarda Anne, Küçük Sırlar ve 2022 yapımı Sıcak Kafa'da canlandırdığı Yasemin karakteriyle farklı hikayelere imza atan oyuncu, NOW ekranlarındaki Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde Nur karakteriyle izleyici karşısına çıktıktan sonra yeni sezonda Ömür Usta dizisinde yerini aldı.

Ünlü oyuncu Instagram hesabını kapatma kararıyla gündem oldu.

Ünlü oyuncu Instagram hesabını kapatma kararıyla gündem oldu.

Gonca Vuslateri, Instagram hesabını kapatma kararını X hesabından paylaştığı satırlarla duyurdu. Oyuncu, paylaşımına 'Bir süreliğine Instagram'ı kapatınca ne mutlu oluyor insan' diyerek esprili bir girişle başladı. Devamında ise çevresindekilerin tepkisini şöyle anlattı: 'İnsanların 'Hayırdır, canın mı sıkkın?' demesi müthiş. Instagram karakterimiz yani. Algı da o, kendisi de.' Bu sözlerle hem sosyal medyanın insanlar üzerindeki algı baskısına hem de kendi mizahi bakış açısına dikkat çeken Vuslateri, hesabı tam olarak ne zaman yeniden açacağına dair bir tarih vermedi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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