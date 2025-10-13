onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yalan Dünya’nın Parti Düşkünü Emir Karakterinin Maaşının Günümüzde Ne Kadar Olduğu Hesaplandı!

Yalan Dünya’nın Parti Düşkünü Emir Karakterinin Maaşının Günümüzde Ne Kadar Olduğu Hesaplandı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.10.2025 - 16:00

Yalan Dünya bir dönemlerin en popüler dizisiydi. Hala da kaliteli yapım ve iyi oyunculuk izlemek isteyenler Yalan Dünya izlemeye devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Emir’in harcamaları ve lüks yaşamı dikkat çeken detaylardandı. TikTok kullanıcısı @ardakaanozcan da Emir’in aylık gelirini hesapladı. Gelin videoya geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o paylaşım 👇

Yalan Dünya hayranları içeriğin devamını da istedi.

Yalan Dünya hayranları içeriğin devamını da istedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Günümüzdeki gelirini de göz önünde bulundurunca dudak uçuklatan bir aylık gelir ortada…

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın