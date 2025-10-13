Yalan Dünya’nın Parti Düşkünü Emir Karakterinin Maaşının Günümüzde Ne Kadar Olduğu Hesaplandı!

Yalan Dünya bir dönemlerin en popüler dizisiydi. Hala da kaliteli yapım ve iyi oyunculuk izlemek isteyenler Yalan Dünya izlemeye devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Emir’in harcamaları ve lüks yaşamı dikkat çeken detaylardandı. TikTok kullanıcısı @ardakaanozcan da Emir’in aylık gelirini hesapladı. Gelin videoya geçelim!