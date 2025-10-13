onedio
Bu Sefer Yönetmenler de Kamera Önünde: Sahtekarlar’da Ali Bilgin ve Beste Sultan’ın Yer Alması Gözden Kaçmadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.10.2025 - 11:15

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolleri paylaştığı Sahtekarlar dizisi geçtiğimiz akşam (12 Ekim Pazar) ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Yargı dizisiyle adını hafızalara kazıyan Sema Ergenekon imzalı dizi harika bir başlangıç yaptı. 12 Ekim Pazar reyting sonuçlarında tüm kategorilerde ikinci sıraya yerleşerek alkışları topladı. 

Şimdiyse dikkatli izleyiciler, dizinin yönetmenlerinin de küçük bir sahnede yer alması detayının altını çizdi. Gelin o anları birlikte izleyelim!

İşte o kesit 👇

Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları paylaşıyor.

Kadroda ise usta isimlerden Haluk Bilginer, Tamer Levent ve Perihan Savaş dikkat çekiyor. Bakalım dizi haftaya da güzel bir reyting sonucu alabilecek mi? İzleyip göreceğiz!

