Bu Sefer Yönetmenler de Kamera Önünde: Sahtekarlar’da Ali Bilgin ve Beste Sultan’ın Yer Alması Gözden Kaçmadı
Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolleri paylaştığı Sahtekarlar dizisi geçtiğimiz akşam (12 Ekim Pazar) ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Yargı dizisiyle adını hafızalara kazıyan Sema Ergenekon imzalı dizi harika bir başlangıç yaptı. 12 Ekim Pazar reyting sonuçlarında tüm kategorilerde ikinci sıraya yerleşerek alkışları topladı.
Şimdiyse dikkatli izleyiciler, dizinin yönetmenlerinin de küçük bir sahnede yer alması detayının altını çizdi. Gelin o anları birlikte izleyelim!
İşte o kesit 👇
Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları paylaşıyor.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
