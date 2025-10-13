Bu Sefer Yönetmenler de Kamera Önünde: Sahtekarlar’da Ali Bilgin ve Beste Sultan’ın Yer Alması Gözden Kaçmadı

Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolleri paylaştığı Sahtekarlar dizisi geçtiğimiz akşam (12 Ekim Pazar) ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Yargı dizisiyle adını hafızalara kazıyan Sema Ergenekon imzalı dizi harika bir başlangıç yaptı. 12 Ekim Pazar reyting sonuçlarında tüm kategorilerde ikinci sıraya yerleşerek alkışları topladı.

Şimdiyse dikkatli izleyiciler, dizinin yönetmenlerinin de küçük bir sahnede yer alması detayının altını çizdi. Gelin o anları birlikte izleyelim!