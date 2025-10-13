onedio
Yaprak Dökümü’nden Halil Ergün’ün Deniz Çakır İtirafı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yaprak Dökümü’nden Halil Ergün’ün Deniz Çakır İtirafı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.10.2025 - 08:56

Bir dönemlerin efsane dizisi Yaprak Dökümü, hala tekrar tekrar izlenen yapımlar arasında. Sosyal medyada Yaprak Dökümü’ne dair açılan başlıklar asla son bulmuyor. Eskilerin kaliteli işlerinden olan Yaprak Dökümü aynı zamanda şu anki birçok yıldızın değerli projelerinden de olmuştu. Dizideki baba rolünü oynayan Halil Ergün’den gelen itiraf ise sosyal medyada dikkat çekti.

Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının yeni bölümünde Halil Ergün vardı.

Evinin her bir köşesi göz kamaştırırken asıl olay ise Deniz Çakır’a karşı itirafıydı. İkilinin bir dönemler aralarından su sızmazdı. Birçok yerde birlikte görüntülenirlerdi. Ancak işler değişmiş olacak ki Ergün, Evrim Akın’a dert yandı.

“Deniz Çakır kalbim kırdı” 👇

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
