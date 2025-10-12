Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Havalar serinlemişken kendinizi daha melankolik hissetmeye başladıysanız sizi böyle alalım. Çünkü biliyorsunuz ki X ahalisinin goygoyunu taştan çıkarmak gibi bir huyu var! Bu havalar onlara vız gelir, tırıs gider ve yine kahkahaya boğmaya devam ederler.
Gelin bakalım, bu defa TV dünyasıyla ilgili neler demişler, nelere güldürmüşler?
Bol kahkahalar! 😅
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İnsanın gözünde ister istemez Erol canlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. O ilk fragman hepimizi çok etkiledi.
3. Kaloriferi yakmamak için direnirken bizdir:
4. Ayıp arkadaşlar akjshfkjash
5. Eşref Tek gerçekten bir tane ya!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İtiraf edin, hepimizin böyle triplere girdiği anlar vardır.
7. Hani Yunandı?
8. Uzak Şehir sen misin?
9. İyi ki Facebook geçmişe çok bakılmıyor 😅
10. Küçük bir karışıklık olmuş diyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Her pazartesi bizdir:
12. Feriha?
13. Hayat bazen çok zor...
14. Anladığım için üzgünüm.
15. Üzüldük akşam akşam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Evrenler birleşiyor.
17. Seren Sevenler Derneği kuruldu mu?
18. Gerçekten seni bekliyor olabiliriz Erol.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın