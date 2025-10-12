onedio
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Goygoy
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.10.2025 - 18:51

Havalar serinlemişken kendinizi daha melankolik hissetmeye başladıysanız sizi böyle alalım. Çünkü biliyorsunuz ki X ahalisinin goygoyunu taştan çıkarmak gibi bir huyu var! Bu havalar onlara vız gelir, tırıs gider ve yine kahkahaya boğmaya devam ederler.

Gelin bakalım, bu defa TV dünyasıyla ilgili neler demişler, nelere güldürmüşler?

Bol kahkahalar! 😅

1. İnsanın gözünde ister istemez Erol canlanıyor.

2. O ilk fragman hepimizi çok etkiledi.

3. Kaloriferi yakmamak için direnirken bizdir:

4. Ayıp arkadaşlar akjshfkjash

5. Eşref Tek gerçekten bir tane ya!

6. İtiraf edin, hepimizin böyle triplere girdiği anlar vardır.

7. Hani Yunandı?

8. Uzak Şehir sen misin?

9. İyi ki Facebook geçmişe çok bakılmıyor 😅

10. Küçük bir karışıklık olmuş diyelim.

11. Her pazartesi bizdir:

12. Feriha?

13. Hayat bazen çok zor...

14. Anladığım için üzgünüm.

15. Üzüldük akşam akşam

16. Evrenler birleşiyor.

17. Seren Sevenler Derneği kuruldu mu?

18. Gerçekten seni bekliyor olabiliriz Erol.

Haftaya görüşmek üzere!

Reklam
