Reyting Skandalı! Yasaklanmıştı... Reyting Sonuçları Kanallara Açıklanmadan Önce Sosyal Medyaya Düştü!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, reyting ölçümleri her sabah olduğu saatte (09.55) kanallara gönderilmedi. Kantar Media’nın dağıttığı verilerle ilgili “Kalite kontrol çalışmalarının devam ettiği” ve en kısa sürede paylaşım yapılacağı bilgilendirmesi yapılmasına rağmen, top100 tablosu sosyal medyaya düştü. Star TV, Show TV, NOW ve Kanal D gibi kanallara reytinglerin 10.42'den sonra ulaştığı öğrenilirken, bu durum kanallarda krize neden oldu.

Mahkeme Kararıyla Yasaklanmıştı

Reyting tablosunu düzenli olarak paylaşmak ve bundan fayda sağlamak mahkeme kararıyla geçtiğimiz yıllarda yasaklanmış, TİAK (Televizyon İzleme Araştırma Komitesi) reyting tablosunun sadece kendisine ücret ödeyen abonelerine sunulduğunu açıklamıştı. Önce kanallarla paylaşılması mahkeme kararıyla belirlenen reyting tablosunun sosyal medyaya nasıl sızdığı merak konusu oldu.