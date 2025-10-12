onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Reyting Skandalı! Yasaklanmıştı... Reyting Sonuçları Kanallara Açıklanmadan Önce Sosyal Medyaya Düştü!

Reyting Skandalı! Yasaklanmıştı... Reyting Sonuçları Kanallara Açıklanmadan Önce Sosyal Medyaya Düştü!

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.10.2025 - 18:02

Her gün merakla beklediğimiz reyting sonuçları bugün bir krize yol açtı. Sabah saatlerinde kanallara iletilen reyting sonuçlarında en çok izlenen ilk 100 programın tablosu, kanallara iletilmeden önce sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bu durum büyük bir kriz yarattı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Reyting sonuçları krize yol açtı.

Reyting sonuçları krize yol açtı.

Sabah saatlerinde televizyon dünyası reyting kriziyle karıştı. Her sabah aynı saatlerde (09.55) televizyon kanallarına gönderilen reyting sonuçları, bugün Star TV, Show TV, NOW ve Kanal D gibi kanallara 10.42’den sonra iletildi. Ancak sonuçlar, kanallara iletilmeden önce sosyal medyada dolaşmaya başladı.

En çok izlenen ilk 100 programın reyting tablosu kanallara geç gönderildi.

En çok izlenen ilk 100 programın reyting tablosu kanallara geç gönderildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, reyting ölçümleri her sabah olduğu saatte (09.55) kanallara gönderilmedi. Kantar Media’nın dağıttığı verilerle ilgili “Kalite kontrol çalışmalarının devam ettiği” ve en kısa sürede paylaşım yapılacağı bilgilendirmesi yapılmasına rağmen, top100 tablosu sosyal medyaya düştü. Star TV, Show TV, NOW ve Kanal D gibi kanallara reytinglerin 10.42'den sonra ulaştığı öğrenilirken, bu durum kanallarda krize neden oldu. 

Mahkeme Kararıyla Yasaklanmıştı

Reyting tablosunu düzenli olarak paylaşmak ve bundan fayda sağlamak mahkeme kararıyla geçtiğimiz yıllarda yasaklanmış, TİAK (Televizyon İzleme Araştırma Komitesi) reyting tablosunun sadece kendisine ücret ödeyen abonelerine sunulduğunu açıklamıştı. Önce kanallarla paylaşılması mahkeme kararıyla belirlenen reyting tablosunun sosyal medyaya nasıl sızdığı merak konusu oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın