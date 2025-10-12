Reyting Skandalı! Yasaklanmıştı... Reyting Sonuçları Kanallara Açıklanmadan Önce Sosyal Medyaya Düştü!
Her gün merakla beklediğimiz reyting sonuçları bugün bir krize yol açtı. Sabah saatlerinde kanallara iletilen reyting sonuçlarında en çok izlenen ilk 100 programın tablosu, kanallara iletilmeden önce sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bu durum büyük bir kriz yarattı.
Reyting sonuçları krize yol açtı.
En çok izlenen ilk 100 programın reyting tablosu kanallara geç gönderildi.
