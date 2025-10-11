Acun Ilıcalı Survivor Kadrosunda Olduğunu Duyurmuştu: Ünlü Şarkıcı Bayhan’dan İlk Açıklama Geldi!

Survivor 2026 Ünlüler ve All Star için geri sayım başladı. Yarışma programının sıkı takipçileri kadroda hangi isimlerin olacağını merak ediyor. Acun Ilıcalı da geçtiğimiz günlerde Survivor 2026 Ünlüler ve All Star’da yarışacak ilk ismi açıklamıştı. Ünlü şarkıcı Bayhan ilk yarışmacı olmuştu. Şimdiyse kendisinden açıklama geldi. Gelin detaylara geçelim!