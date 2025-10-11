TV100'den Çıkarıldı mı? İsmail Küçükkaya Sessizliğini Bozdu, İddialara Son Noktayı Koydu

Yaklaşık üç senedir Halk TV'de yayın yapan İsmail Küçükkaya, geçtiğimiz günlerde veda etmişti. Geçen haftalarda yeni adresinin TV100 olduğunu açıklayan İsmail Küçükkaya, sevenlerine bu kez TV100 ekranlarından 'Merhaba' demişti. Ancak son günlerde TV100'ün İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki'yi işten çıkardığı iddia edilmişti. İddialar artarken İsmail Küçükkaya'nın sessizliği dikkat çekmişti. İsmail Küçükkaya sessizliğini bozdu, iddialara son noktayı koydu.