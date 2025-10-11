onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
TV100'den Çıkarıldı mı? İsmail Küçükkaya Sessizliğini Bozdu, İddialara Son Noktayı Koydu

TV100'den Çıkarıldı mı? İsmail Küçükkaya Sessizliğini Bozdu, İddialara Son Noktayı Koydu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.10.2025 - 12:07

Yaklaşık üç senedir Halk TV'de yayın yapan İsmail Küçükkaya, geçtiğimiz günlerde veda etmişti. Geçen haftalarda yeni adresinin TV100 olduğunu açıklayan İsmail Küçükkaya, sevenlerine bu kez TV100 ekranlarından 'Merhaba' demişti. Ancak son günlerde TV100'ün İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki'yi işten çıkardığı iddia edilmişti. İddialar artarken İsmail Küçükkaya'nın sessizliği dikkat çekmişti. İsmail Küçükkaya sessizliğini bozdu, iddialara son noktayı koydu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya, TV100'e geçmişti.

Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya, TV100'e geçmişti.

Geçtiğimiz haftalarda TV100'deki ilk yayınıyla seyircinin karşısına çıkan İsmail Küçükkaya ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. TV100'ün İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki'yi işten çıkardığı ileri sürüldü. Her iki isim de sessizliğini korurken İsmail Küçükkaya'dan beklenen açıklama geldi.

İsmail Küçükkaya iddialara son noktayı koydu.

İsmail Küçükkaya iddialara son noktayı koydu.
twitter.com

X hesabından bir paylaşım yapan Küçükkaya, TV100'den ayrıldığını doğruladı. Küçükkaya, yaptığı paylaşımda 'Denedim. Olmadı. Hayat böyledir. Bazen olmaz. Kimseyi suçlamıyorum. Kendimi de. Herkes iyi niyetliydi' dedi. 

Küçükkaya'nın açıklamasına gelen yorumlar şöyle oldu👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın