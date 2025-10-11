Bosch ve Siemens’e Üretim Yapan Beyaz Eşya Devi İki Fabrikasını Kapatıyor
Almanya’da Bosch’un yan kuruluşu olan BSH Ev Aletleri’nden kötü haber geldi. Dev markanın Almanya’da 6 fabrikası bulunuyor. Beyaz eşya devi, Bosch, Siemens, Neff ve Gaggenau gibi markalar için ev aletleri üretiyor. Şirket, beyaz eşya pazarında büyüme beklemediği için kapasitenin azaltılması gerektiğini dile getirdi. İki fabrikanın kapatılma kararıyla 1400 kişi işten çıkarılacak.
Öte yandan BSH, 2023’te kemer sıkma politikaları uygulamaya başlamıştı. Şirket bu nedenle 2027 yılında kadar dünya çapında 3 bin 500 idari pozisyonun kapatılacağını duyurmuştu.
Bosch, Siemens'e üretim yapan beyaz eşya devinden kötü haber.
1400 kişi işsiz kalacak.
BSH ne üretiyor? BSH ve Bosch aynı mı?
