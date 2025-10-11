onedio
Bosch ve Siemens’e Üretim Yapan Beyaz Eşya Devi İki Fabrikasını Kapatıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.10.2025 - 11:33

Almanya’da Bosch’un yan kuruluşu olan BSH Ev Aletleri’nden kötü haber geldi. Dev markanın Almanya’da 6 fabrikası bulunuyor. Beyaz eşya devi, Bosch, Siemens, Neff ve Gaggenau gibi markalar için ev aletleri üretiyor. Şirket, beyaz eşya pazarında büyüme beklemediği için kapasitenin azaltılması gerektiğini dile getirdi. İki fabrikanın kapatılma kararıyla 1400 kişi işten çıkarılacak.

Öte yandan BSH, 2023’te kemer sıkma politikaları uygulamaya başlamıştı. Şirket bu nedenle 2027 yılında kadar dünya çapında 3 bin 500 idari pozisyonun kapatılacağını duyurmuştu.

Avrupa'nın önde gelen beyaz eşya üretim devi BSH, 2 fabrikasını kapatma kararı aldı. Önemli ve köklü markalara üretim yapan dev şirketin Almanya'da 6 fabrikası bulunuyor. 

BSH’den yapılan açıklamada, daralan pazar ve artan düşük maliyetli rekabete dikkat çekildi. Bu faktörlerin üretim ağının kalıcı olarak yetersiz kullanılmasına yol açtığını belirten BSH, beyaz eşya pazarında öngörülebilir gelecekte önemli bir büyümenin beklenmediğini vurguladı. 

Açıklamada bu nedenle kapasitenin azaltılması gerektiği aktarıldı.

Şirketin 2 fabrikasını kapatmasıyla 1400 kişi işsiz kalacak. Brandenburg eyaletindeki Nauen'deki çamaşır makinesi üretimi ve Baden-Württemberg eyaletindeki Bretten'deki ocak ve davlumbaz üretiminin durdurulacağı belirtildi. 

Söz konusu işten çıkarma, Bretten'de yaklaşık 980, Nauen'de ise 440 çalışanı etkileyecek. Nauen'deki üretimin 2027 ortalarında, Bretten'deki üretimin ise Mart 2028'de sona ermesi planlanıyor.

Alman beyaz eşya devi BSH, Avrupa’nın önde gelen ev aletleri üreticisi olarak tanınıyor. Almanya’da yaklaşık 16 bin; dünya genelinde ise 57 bin kişiyi istihdam eden BSH, Bosch’un yan kuruluşu olarak biliniyor. Öte yandan Bosch, 25 Eylül’de yaptığı açıklamada maliyetleri düşürmeyi planladığını dile getirmişti. 2030 ‘a kadar başta Almanya olmak üzere 13 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

Bosch, 2023’ten bu yana istihdam azaltma programı uyguluyor. 

BSH’deki iş gücü azaltma kararı nedeniyle Bosch Almanya’da 25 bin istihdam kaybı yaşayacak.

Konuya dair yapılan değerlendirmelerde “Değerlendirmelerde, “Yüksek hacimli ürün üretme konusunda uzman olarak görülen Bosch, Almanya'nın birçok bölgesinde artık bunu rekabetçi fiyatlarla tam olarak yapamıyor. Toplu işten çıkarmalar, özellikle Almanya'nın bir üretim tesisi olması açısından açık uyarı işaretidir.” denildi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
