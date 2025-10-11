Bosch ve Siemens’e Üretim Yapan Beyaz Eşya Devi İki Fabrikasını Kapatıyor

Alman beyaz eşya devi BSH, Avrupa’nın önde gelen ev aletleri üreticisi olarak tanınıyor. Almanya’da yaklaşık 16 bin; dünya genelinde ise 57 bin kişiyi istihdam eden BSH, Bosch’un yan kuruluşu olarak biliniyor. Öte yandan Bosch, 25 Eylül’de yaptığı açıklamada maliyetleri düşürmeyi planladığını dile getirmişti. 2030 ‘a kadar başta Almanya olmak üzere 13 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.

Bosch, 2023’ten bu yana istihdam azaltma programı uyguluyor.

BSH’deki iş gücü azaltma kararı nedeniyle Bosch Almanya’da 25 bin istihdam kaybı yaşayacak.

Konuya dair yapılan değerlendirmelerde “Değerlendirmelerde, “Yüksek hacimli ürün üretme konusunda uzman olarak görülen Bosch, Almanya'nın birçok bölgesinde artık bunu rekabetçi fiyatlarla tam olarak yapamıyor. Toplu işten çıkarmalar, özellikle Almanya'nın bir üretim tesisi olması açısından açık uyarı işaretidir.” denildi.