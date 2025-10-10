onedio
Türkiye’nin 39 Yıllık Otomotiv Devi ABD’li Şirkete Satıldı

Dilara Şimşek
10.10.2025 - 23:57

Bursa’da 39 yıl önce kurulan otomotiv yan sanayi üreticisi Meklas Otomotiv, ABD’li merkez yatırım fonu Turnspire Capital Partners’a satıldı. Satışa aracı olan Infinity Engineered Products CEO’su ise satın almadan dolayı büyük heyecan duyduklarını paylaştı.

Bursa'da 39 yıl önce kurulan otomotiv devi Amerikalılara satıldı.

Meklas Otomotiv 39 yıl önce Bursa'da kuruldu. Kentin önemli firmaları arasında bulunan Meklas, ABD'li şirkete satıldı. 

ABD’li yatırım fonu Turnspire Capital Partners, Meklas Otomotivi,  hava körüklerinin küresel münhasır tedarikçisi olan Infinity Engineered Products aracılığıyla satın aldı. Infinity CEO’su bu satın almadan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Müşterilerimize daha iyi hizmet sunacak ve yeni pazarlara ulaşacağız” dedi.

Meklas Otomotiv nedir, ne zaman kuruldu?

Meklas Otomotiv, 1986 yılında Bursa’da kuruldu. Ticari araçlara yönetlik hava yayları üreten şirken Avrupa’nın önemli yedek parça üreticileri arasında bulunuyor.

