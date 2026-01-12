onedio
Ocak 2026 Skoda Fiyat Listesi: Octavia, Superb, Elroq, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Skoda otomobil
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.01.2026 - 15:11

Yeni bir yıla girdiğimizde en merak edilen konu, araba fiyatları oldu. Yeni bir araç sahibi olmak isteyenler gözünü araba markalarının güncel fiyat listelerine çevirdi. Çek otomobil devi Skoda, 2026'nın ilk ayı boyunca geçerli olarak listesini yayınladı. Ülkemizde de sıklıkla tercih edilen Skoda, Octavia ve Superb modellerinin yanısıra şimdilerde Elroq ve Enyaq ile yakından takip ediliyor. Peki Skoda elektrikli modeller ne kadar?

Octavia, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia, Kodiaq ve Elroq ne kadar?

İşte Skoda Ocak 2026 fiyat listesi.

Skoda Fiyat Listesi Ocak 2026

Markanın en uygun fiyatlı otomobili konumunda yer alan Fabia, Ocak ayında 1.759.000 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Skoda Fabia fiyat listesi Ocak 2026

  • Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1.759.000 TL 

  • Škoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.134.000 TL

Skoda Scala fiyat listesi Ocak 2026

  • Škoda Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 1.785.900 TL

  • Škoda Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 2.073.900 TL

  • Škoda Scala Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.195.900 TL

  • Škoda Scala Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG  2.372.900 TL

Skoda Octavia fiyat listesi Ocak 2026

  • Yeni Škoda Octavia Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 2.552.900 TL

  • Yeni  Škoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.912.900 TL

  • Yeni Škoda Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.207.900 TL

  • Yeni Škoda Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.207.900 TL

  • Yeni Škoda Octavia RS 2.10 TSO 265 PS DSG 4.927.900 TL

  • Yeni Škoda Octavia Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.307.900 TL

  • Yeni Škoda Octavia Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4.973.900 TL

Skoda Superb fiyat listesi Ocak 2026

  • Yeni Skoda Superb Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.530.400 TL

  • Yeni Skoda Superb Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.151.900 TL

  • Yeni Skoda Superb L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.609.900 TL

  • Yeni Skoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4 6.565.900 TL

  • Yeni Skoda Superb L&K Crystal 2.0 TDI 265 PS DSG 4x4 6.675.900 TL

  • Yeni Skoda Superb Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.271.900 TL

  • Yeni Skoda Superb Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.729.900 TL

  • Yeni Skoda Superb Combi L&K Crystal 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.685.900 TL

  • Yeni Skoda Superb Combi L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 6.795.900 TL

Skoda Kamiq fiyat listesi Ocak 2026

  • Škoda Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 1.900.400 TL

  • Škoda Kamiq Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.197.900 TL

  • Škoda Kamiq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.317.900 TL

  • Škoda Kamiq Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.622.900 TL

Skoda Karoq fiyat listesi Ocak 2026

  • Škoda Karoq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 3.032.900 TL

  • Škoda Karoq Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG 3.349.400 TL

  • Škoda Karoq Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 3.454.900 TL

Skoda Kodiaq fiyat listesi Ocak 2026

  • Yeni Škoda Kodiaq Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.586.400 TL

  • Yeni Škoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.379.900 TL

  • Yeni Škoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.546.900 TL

  • Yeni Škoda Kodiaq Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.354.900 TL

  • Yeni Škoda Kodiaq Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.624.900 TL

  • Yeni Škoda Kodiaq RS 2,0 TSI 265 PS DSG 4x4 7.004.900 TL

Skoda Elroq, Enyaq Coupe ve Enyaq fiyat listesi Ocak 2026

  • Yeni Skoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS 2.384.400 TL

  • Yeni Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS 3.499.400 TL

  • Yeni Skoda Enyaq Coupe 85x e-Sportline 285 PS 4.399.900 TL

  • Yeni Skoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS 3.399.400 TL

