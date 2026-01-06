onedio
Ocak 2026 Elektrikli Mini Araba Fiyat Listeleri: Citroen Ami, Fiat Topolino, Volta EV1, RKS A1 Güncel Fiyat

Dilara Bağcı Peker
06.01.2026 - 15:06

Yeni yılın gelmesiyle gözler otomobil sektöründeki fiyatlara çevrildi. Kimileri sedan, kimileri SUV, kimileri de elektrikli mini araçların yeni fiyatlarını araştırmaya başladı. Elektrikli mini arabalar, özellikle şehir içerisinde pratik bir kullanım arayan kişiler tarafından tercih ediliyor. Otomobil dünyasının önde gelen markaları, farklı özelliklere ve menzillere sahip mini elektrikli araçlarıyla dikkat çekiyor. Citroen, Fiat, RKS, Volta ve Kuba marka mini elektrikli araçların Ocak ayında geçerli olacak fiyatları belli oldu.

Peki Citroen Ami, Fiat Topolino, RKS A1, Kuba ve Volta EV1 mini elektrikli arabalar ne kadar?

İşte, mini elektrikli otomobillerin Ocak ayı fiyatları.

Citroen Ami Fiyat Listesi Ocak 2026

  • 6 Kw Elektrik Motor Yeni Ami 581.000 TL (2026 model)

  • 6 Kw Elektrik Motor Yeni Ami Buggy 605.000 TL (2025 model)

Fiat Topolino Fiyat Listesi Ocak 2026

  • TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh 634.900 TL TL

  • TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh 679.900  TL

Volta EV1 ve EV2 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • Volta EV1 289.900 TL

  • Volta EV2 409.900 TL

Volta EV1 Özellikleri

  • 45 KM/H Hız

  • 63 km menzil

  • 2000W Güç

  • Ortalama Şarj Süresi: 7-8 saat

  • 415 KG

  • Ev tipi prizlerde (220v) şarj edilebilir

*KDV ve ÖTV Dahil Satış Fiyatıdır

RKS A1 Fiyat Listesi Ocak 2026

  • E-scooter M2 127.680 TL

  • RKS A1 250.000 TL (Satıcılara göre değişiklik gösterebilir.)

RKS M2 Özellikleri

  • Güç: 60V 3000W

  • Şasi: Çelik

  • Maksimum Hız: 25 km/h

  • Sürüş Mesafesi: 69 Km.

  • Şarj Süresi: 4-6 Saat

RKS A1 Özellikleri

  • Motor: 25000 W

  • Sürüş Mesafesi: 70-110 Km

  • Maksimum Hız: 25 km/h

  • Şarj Süresi: 6-8 Saat

Kuba City, Grape Fiyat Listesi Ocak 2026

  • City Nakit 337.920 TL

  • Grape 15 70.902 TL

  • Grape 25 Max 79.560 TL

Yorum Yazın