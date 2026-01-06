Ocak 2026 Elektrikli Mini Araba Fiyat Listeleri: Citroen Ami, Fiat Topolino, Volta EV1, RKS A1 Güncel Fiyat

Yeni yılın gelmesiyle gözler otomobil sektöründeki fiyatlara çevrildi. Kimileri sedan, kimileri SUV, kimileri de elektrikli mini araçların yeni fiyatlarını araştırmaya başladı. Elektrikli mini arabalar, özellikle şehir içerisinde pratik bir kullanım arayan kişiler tarafından tercih ediliyor. Otomobil dünyasının önde gelen markaları, farklı özelliklere ve menzillere sahip mini elektrikli araçlarıyla dikkat çekiyor. Citroen, Fiat, RKS, Volta ve Kuba marka mini elektrikli araçların Ocak ayında geçerli olacak fiyatları belli oldu.

Peki Citroen Ami, Fiat Topolino, RKS A1, Kuba ve Volta EV1 mini elektrikli arabalar ne kadar?

İşte, mini elektrikli otomobillerin Ocak ayı fiyatları.