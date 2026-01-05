onedio
Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi: Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.01.2026 - 15:34

Yeni yıla sayılı günler kala gözler otomotiv sektörüne çevrildi. Yeni bir araç sahibi olmak isteyenler, otomobil fiyatlarını yakından takip ediyor. Yeni yılda araçların fiyatında nasıl bir artış olacağı merak ediliyor. Fiyatları yakından takip edilen markalardan birisi de Opel. Almanya menşeli Opel, ülkemizde özellikle bazı modelleriyle sıklıkla tercih ediliyor. Şehir içi ulaşımda pratik bir kulanım sunan Opel, yeni araç sahibi olmak isteyenlerin radarına giriyor.

Opel, Ocak ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı.

Opel Corsa, Astra, Mokka ve Frontera ne kadar?

İşte Opel Ocak 2026 güncel fiyat listesi.

Opel fiyat listesi Ocak 2026

Opel'in en uygun fiyatlı modeli olan Corsa, Ocak ayında 1.447.000 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Opel Corsa fiyat listesi Ocak 2026

  • 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.447.000 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.749.000 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 GS 1.824.000 TL

Corsa Elektrik

  • e-Corsa 100 kW GS 1.925.000 TL

Opel Astra fiyat listesi Ocak 2026

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 2.215.000 TL

  • Astra Elektrik 115 kW GS 2.343.000 TL

Yeni Opel Frontera fiyat listesi Ocak 2026

  • Hybrid 1.2 145 136 HP Edition 2.074.000 TL

  • Hybrid 1.2 145 136 HP GS 2.197.000 TL

Frontera Elektrik

  • 44 kW GS 1.768.000 TL

Opel Mokka fiyat listesi Ocak 2026

  • 1.2 130 HP Benzin Edition 1.896.000 TL (Model Yılı 2026)

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 2.208.000 TL

Opel Grandland fiyat listesi Ocak 2026

  • Hybrid 1.2 145 HP e-DCT6 Edition 2.854.000 TL

  • Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 GS 2.953.000 TL

  • 157 kW Edition 3.258.000 TL

  • 157 kW GS 3.289.000 TL

