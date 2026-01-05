Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi: Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Yeni yıla sayılı günler kala gözler otomotiv sektörüne çevrildi. Yeni bir araç sahibi olmak isteyenler, otomobil fiyatlarını yakından takip ediyor. Yeni yılda araçların fiyatında nasıl bir artış olacağı merak ediliyor. Fiyatları yakından takip edilen markalardan birisi de Opel. Almanya menşeli Opel, ülkemizde özellikle bazı modelleriyle sıklıkla tercih ediliyor. Şehir içi ulaşımda pratik bir kulanım sunan Opel, yeni araç sahibi olmak isteyenlerin radarına giriyor.

Opel, Ocak ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatlarını açıkladı.

Opel Corsa, Astra, Mokka ve Frontera ne kadar?

İşte Opel Ocak 2026 güncel fiyat listesi.

