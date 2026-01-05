Ocak 2026 Honda Fiyat Listesi: Jazz, Type-R,, CR-V ve HR-V Güncel Fiyatlar
Yeni yılda otomobil fiyatlarının nasıl değişeceği merak konusu olmuştu. Markalar, 2026 yılının ilk ayında geçerli olacak fiyatlarını resmi sitelerinden duyurmaya başladı. Kimi markalar, Ocak ayına özel kampanyalar da duyurdu. Japonya menşeli Honda, Ocak ayında geçerli olacak güncel liste fiyatlarını yayınladı. Katalogdan Civic modelinin çıkarıldığı görüldü.
Peki Honda CR-V, ZR-V, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?
İşte, Honda Ocak 2026 güncel fiyat listesi.
Honda fiyat listesi Ocak 2026
Honda Jazz fiyat listesi Ocak 2026
Honda Type-R fiyat listesi Ocak 2026
Honda HR-V fiyat listesi Ocak 2026
Honda CR-V fiyat listesi Ocak 2026
