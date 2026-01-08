onedio
Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi: Togg T10X ve T10F Güncel Fiyatlar 2026

Otomobil Fiyatları otomobil Togg
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.01.2026 - 09:28

Yeni yılın gelmesiyle otomobil markalarının yeni fiyat listeleri merakla bekleniyordu. Elbette bu markalardan birisi de Türkiye'nin ilk yerli otomobil markası olan Togg'du. Togg, 2026 Ocak ayında geçerli olacak fiyatlarını 7 Ocak'ta duyurdu. Uzun süredir sabit fiyatlarla alıcı karşısına çıkan Togg'un Ocak ayında zamlandığı görüldü.

Peki Togg T10X ne kadar? T10F satış fiyatı nedir?

İşte Togg Ocak 2026 güncel fiyat listesi.

Togg Ne Kadar, Togg'a Zam Geldi mi?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) faizsiz kredi imkanlarıyla alıcıların dikkatini çekiyor. Togg, Ocak ayında geçerli olacak fiyatlarını açıkladı. Uzun süredir zam görülmeyen Togg'un yeni yıla zamla başladığı ortaya çıktı. Togg fiyatları yeni yılda arttı.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Togg T10X Fiyat Listesi Ocak 2026

  • V1 RWD Standart Menzil 1.870.000 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 2.180.000 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 2.371.000 TL

  • V2 4More Obsidiyen 3.178.000 TL

*Söz konusu fiyatlar 7 Ocak tarihinde alınmıştır. 

Fiyatlar, an itibariyle geçerli olup araç teslim tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır.

Togg T10F Fiyat Listesi Ocak 2026

  • V1 RWD Standart Menzil 1.886.000 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 2.196.000 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 2.371.000 TL

  • V2 4More 3.178.000 TL

*Söz konusu fiyatlar 7 Ocak tarihinde yayınlanmıştır. 

Fiyatlar, an itibariyle geçerli olup araç teslim tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır.

Togg T10X ve T10F Özellikleri

Togg T10X Özellikleri

  • Motor Gücü:160 kW

  • Beygir Gücü:218 HP

  • Tork:350 Nm

  • Azami Hız:180 km/s

  • 0-100 km/s:7.8 saniye

  • Ortalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100km

  • Ağırlık:2126 kg

  • Bagaj Hacmi:441 litre

  • Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

Togg T10F Özellikleri

  • Menzil: 623 km (uzun menzil ile)

  • Maksimum Beygir Gücü: 320 kW (Çift motor seçeneği ile)

  • 0-100 km/s:7.5 saniye

  • Şarj (%20’den %80’e): 28 dakika

T.C. Mehmet

her bir parçası menşei belli olmayan 3. dünya ülkelerinden gelip gebzede birleştirilip size yerli araba diye satılıyor. bu da akpnin siyasi ömrünü uzatmaya y... Devamını Gör