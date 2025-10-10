onedio
Para Birimleri Değişiyor: Ülkede 2 Gün Resmi Tatil İlan Edilecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.10.2025 - 21:07

Bulgaristan para birimini değiştiriyor. Euroya geçiş sürecine başlayan ülke bu kapsamda iki gün resmi tatil ilan etmeyi planlıyor. Bu tatil sadece geçiş aşaması için olacak. 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihlerini kapsayacak.

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, euroya geçiş süreci kapsamında iki günlük resmi tatil etmeyi planlıyor. Bu kararla birlikte teknik hazırlıkların sorunsuz yürütülmesi planlanıyor. Kurulun sunduğu taslağa göre resmi tatilin 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihleri olması bekleniyor. Bu tarihlerde kamu kurumları ve finans kurumları için tatil ilan edilecek.

Maliye Bakanı Temenuzhka Petkova süreci yönetmeye hazırlanıyor. Euroya geçiş için pratik ve teknik hazırlıklara ihtiyaç duyduklarını söyleyen Bakanlık, operasyonel mekanizmaları yeni para birimine uyumlu hale getirmek için çalışacak. Petkova yaptığı açıklamada iki gün tatil ilan edilmesinin nedeni olarak “Geçiş sırasında oluşabilecek potansiyel riskleri azaltmak…” olarak açıkladı.

