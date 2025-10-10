Para Birimleri Değişiyor: Ülkede 2 Gün Resmi Tatil İlan Edilecek

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, euroya geçiş süreci kapsamında iki günlük resmi tatil etmeyi planlıyor. Bu kararla birlikte teknik hazırlıkların sorunsuz yürütülmesi planlanıyor. Kurulun sunduğu taslağa göre resmi tatilin 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihleri olması bekleniyor. Bu tarihlerde kamu kurumları ve finans kurumları için tatil ilan edilecek.