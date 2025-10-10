Para Birimleri Değişiyor: Ülkede 2 Gün Resmi Tatil İlan Edilecek
Bulgaristan para birimini değiştiriyor. Euroya geçiş sürecine başlayan ülke bu kapsamda iki gün resmi tatil ilan etmeyi planlıyor. Bu tatil sadece geçiş aşaması için olacak. 31 Aralık 2025 ve 2 Ocak 2026 tarihlerini kapsayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bulgaristan euroya geçiş sürecinde iki gün resmi tatil ilan edecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki günlük resmi tatilin amacı potansiyel riskleri ortadan kaldırmak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın