Yeni Altın Kararı: “İmitasyon Altın Yasaklandı” Açıklamasındaki Sürpriz Detay Ortaya Çıktı
Kütahya’da sahte altın kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışması şikayetleri artınca Valilik harekete geçti. Kütahya Valisi Musa Işın, kentte 'imitasyon altın' satışının yasaklandığını duyurdu. Ancak imitasyon altın satışı yasaklanmadı. Bu altınlara ‘demo’ ya da benzer ifadenin yazılmasına dair zorunluluk getirildi.
İmitasyon altın satışı yasaklandı mı?
Demo ibaresi bulunmayan imitasyon altın satılamayacak.
