Yeni Altın Kararı: “İmitasyon Altın Yasaklandı” Açıklamasındaki Sürpriz Detay Ortaya Çıktı

Son günlerde sahte altın dolandırıcılığı arttı. Dolandırıcılık şikayetlerinin artması üzerine Kütahya Valisi Musa Işın, kentte imitasyon altınlara dair yeni karar aldıklarını duyurdu. Kütahya’da artık kuyumcularda bulunan imitasyon altınlara ‘demo’ ya da benzer ifade yazılması zorunlu kılındı.

Işın, imitasyon altın kararına dair şu ifadeleri kullanmıştı:

'İmitasyon altınlara 'demo' ya da benzer bir ifade yazılması zorunluluğu getirdik. İmitasyon ürünlerin altınmış gibi satılmaya çalışılması son derece tehlikelidir. Bu durum kuyumcularımızı da zan altına bırakmaktadır. Burada hem vatandaşımız hem de esnafımız mağdur oluyordu. İmitasyon altınların satışının yasaklanmasıyla vatandaşımız ve kuyumcu esnafının mağduriyetini gidermiş olacağız. İnşallah bu karar Türkiye genelinde de yaygınlaşır ve mağduriyetlerin önüne geçilmiş olur.'