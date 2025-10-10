onedio
Yeni Altın Kararı: “İmitasyon Altın Yasaklandı” Açıklamasındaki Sürpriz Detay Ortaya Çıktı

Yeni Altın Kararı: "İmitasyon Altın Yasaklandı" Açıklamasındaki Sürpriz Detay Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
10.10.2025 - 19:08

Kütahya’da sahte altın kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışması şikayetleri artınca Valilik harekete geçti. Kütahya Valisi Musa Işın, kentte 'imitasyon altın' satışının yasaklandığını duyurdu. Ancak imitasyon altın satışı yasaklanmadı. Bu altınlara ‘demo’ ya da benzer ifadenin yazılmasına dair zorunluluk getirildi.

İmitasyon altın satışı yasaklandı mı?

İmitasyon altın satışı yasaklandı mı?

Son günlerde sahte altın dolandırıcılığı arttı. Dolandırıcılık şikayetlerinin artması üzerine Kütahya Valisi Musa Işın, kentte imitasyon altınlara dair yeni karar aldıklarını duyurdu. Kütahya’da artık kuyumcularda bulunan imitasyon altınlara ‘demo’ ya da benzer ifade yazılması zorunlu kılındı. 

Işın, imitasyon altın kararına dair şu ifadeleri kullanmıştı:

'İmitasyon altınlara 'demo' ya da benzer bir ifade yazılması zorunluluğu getirdik. İmitasyon ürünlerin altınmış gibi satılmaya çalışılması son derece tehlikelidir. Bu durum kuyumcularımızı da zan altına bırakmaktadır. Burada hem vatandaşımız hem de esnafımız mağdur oluyordu. İmitasyon altınların satışının yasaklanmasıyla vatandaşımız ve kuyumcu esnafının mağduriyetini gidermiş olacağız. İnşallah bu karar Türkiye genelinde de yaygınlaşır ve mağduriyetlerin önüne geçilmiş olur.'

Demo ibaresi bulunmayan imitasyon altın satılamayacak.

Demo ibaresi bulunmayan imitasyon altın satılamayacak.

Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce, imitasyon altın kararını yorumladı. Eğce, de ülke genelindeki kuyumcuların imitasyon altın satışından dolayı mağdur olduğunu dile getirerek Kütahya Valiliğinin 'demo' ibresi bulunmayan imitasyon altınların satışının yasaklanmasına ilişkin kararı çok olumlu bulduklarını bildirdi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
