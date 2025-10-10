Volkswagen Passat Geri Döndü! Türkiye’de Uzun Yıllar En Çok Satan Araba Olan Passat Fiyatı Açıklandı
Türkiye’de uzun yıllar boyunca en çok satılan D segment otomobillerden biri olan Volkswagen Passat, yeniden üretime alındı. Volkswagen Passat hayranlarını çok mutlu eden bu haberle markanın bir süre önce üretimini durdurduğu model, modern tasarım ve yenilenen teknolojik özellikleriyle geri dönmüş oldu. Ancak Passat’ın bu modeli Türkiye’de satılmayacak.
Passat tutkunlarına müjde! Üretimi durdurulan Volkswagen Passat yeniden üretilecek.
Bir kötü haber: Yeni Passat Türkiye’de satılmayacak!
