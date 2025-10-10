Volkswagen Passat Geri Döndü! Türkiye’de Uzun Yıllar En Çok Satan Araba Olan Passat Fiyatı Açıklandı

Yeni Passat, 1.5 TSI ve 2.0 TSI benzinli motor seçenekleriyle üç farklı donanım seviyesinde satışa sunuldu. Tüm versiyonlarda 7 ileri DSG otomatik şanzıman yer alıyor. Trendline, Comfortline ve Highline donanım seçenekleriyle Katar’da satışa çıkan modelin fiyatı 99 bin Katar Riyali, yani yaklaşık 1 milyon 400 bin Türk Lirası olarak açıklandı.

Avrupa'nın en büyük 6'ncı büyük otomotiv pazarı olan Türkiye, aynı zamanda Avrupa'nın en çok otomotiv ithalatı yaptığı ülke konumunda. Dolayısı ile, Türkiye'de satılan araçlar Avrupa homologasyonuna uygun olarak üretiliyor.

Volkswagen'in tanıttığı yeni sedan Passat her ne kadar sadece fotoğraflarından bile toplumun bir kesimi için heyecan yaratsa da, bu otomobil sadece Orta Doğu'ya özel hazırlandı.