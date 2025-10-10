onedio
Volkswagen Passat Geri Döndü! Türkiye'de Uzun Yıllar En Çok Satan Araba Olan Passat Fiyatı Açıklandı

Volkswagen Passat Geri Döndü! Türkiye’de Uzun Yıllar En Çok Satan Araba Olan Passat Fiyatı Açıklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.10.2025 - 13:25

Türkiye’de uzun yıllar boyunca en çok satılan D segment otomobillerden biri olan Volkswagen Passat, yeniden üretime alındı. Volkswagen Passat hayranlarını çok mutlu eden bu haberle markanın bir süre önce üretimini durdurduğu model, modern tasarım ve yenilenen teknolojik özellikleriyle geri dönmüş oldu. Ancak Passat’ın bu modeli Türkiye’de satılmayacak.

Passat tutkunlarına müjde! Üretimi durdurulan Volkswagen Passat yeniden üretilecek.

Passat tutkunlarına müjde! Üretimi durdurulan Volkswagen Passat yeniden üretilecek.

Yeni Passat’ın ön kısmında yer alan LED şerit difüzör, farları birbirine bağlayarak araca modern bir görünüm kazandırdı. Aydınlatmalı VW logosu, otomobili yolda kolayca fark edilir hale getirirken, IQ Light matriks far teknolojisi de trafiğe gerçek zamanlı uyum sağlıyor. Arka bölümde kullanılan süper kırmızı LED stop lambaları ise hem şık bir görünüm hem de güvenli sürüş sunuyor.

Yeni Passat, 17 farklı saklama alanı ve 520 litrelik bagaj hacmiyle sınıfında öne çıkıyor. Panoramik cam tavan, kabine ferahlık katarken 30 farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması da sürüş deneyimini zenginleştiriyor. Volkswagen, bu modelin bugüne kadar üretilen en uzun ve en geniş Passat olduğunu vurguladı.

Bir kötü haber: Yeni Passat Türkiye’de satılmayacak!

Bir kötü haber: Yeni Passat Türkiye’de satılmayacak!

Yeni Passat, 1.5 TSI ve 2.0 TSI benzinli motor seçenekleriyle üç farklı donanım seviyesinde satışa sunuldu. Tüm versiyonlarda 7 ileri DSG otomatik şanzıman yer alıyor. Trendline, Comfortline ve Highline donanım seçenekleriyle Katar’da satışa çıkan modelin fiyatı 99 bin Katar Riyali, yani yaklaşık 1 milyon 400 bin Türk Lirası olarak açıklandı.

Avrupa'nın en büyük 6'ncı büyük otomotiv pazarı olan Türkiye, aynı zamanda Avrupa'nın en çok otomotiv ithalatı yaptığı ülke konumunda. Dolayısı ile, Türkiye'de satılan araçlar Avrupa homologasyonuna uygun olarak üretiliyor.

Volkswagen'in tanıttığı yeni sedan Passat her ne kadar sadece fotoğraflarından bile toplumun bir kesimi için heyecan yaratsa da, bu otomobil sadece Orta Doğu'ya özel hazırlandı.

