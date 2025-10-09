onedio
Ekim 2025 Volkswagen Fiyat Listesi! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Ekim 2025 Volkswagen Fiyat Listesi! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Volkswagen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 08:04

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Ekim ayı için belirlenen güncel fiyatlarını açıkladı. Lüks ve konforun öncü markalarından Volkswagen, hem klasikleşmiş modelleri hem de yeni çıkardığı modelleri ile otomobil severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda ise özellikle D segmentindeki SUV modeli Tayron ile adından sıkça bahsettiriyor. Birkaç ay önce fiyat listesine eklenen Yeni Tayron, Ekim ayı itibarıyla 3.287.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Peki, Ekim ayında Volkswagen'in en popüler modelleri olan Golf, Polo, Tiguan, Tayron, Taigo, TRoc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne oldu?

İşte, Volkswagen'in Ekim ayı için belirlenen güncel fiyatları:

Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
Volkswagen Fiyat Listesi Ekim 2025

Volkswagen Fiyat Listesi Ekim 2025

Alman otomobil devi Volkswagen, Ekim ayına özel 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatlarını' kamuoyu ile paylaştı. Firmanın D segmentindeki SUV modeli olan Yeni Tayron, Ağustos ayında başlangıç fiyatı 3.221.000 TL olarak belirlenmişti. Ekim ayı itibarıyla ise bu fiyat 3.287.000 TL'ye yükseldi.

Uyarı: Volkswagen'in belirlediği fiyatları aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, markanın resmi internet sitesinden alınmış olup düzenlenen kampanyalar, farklı ödeme seçenekleri ve ek opsiyonlar nedeniyle değişkenlik gösterebilir.

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Ekim 2025

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Polo 1.0 80 PS Manuel Impression - 1.765.000 TL

  • Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 1.985.000 TL 

  • Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 2.130.000 TL

  • Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 2.572.000 TL

Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi Ekim 2025

Volkswagen T-Cross Fiyat Listesi Ekim 2025

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel Life - 2.038.000 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.277.000 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.546.000 TL 

  • T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.644.000 TL

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Ekim 2025

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 1.886.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.205.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.622.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.735.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 2.792.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - 2.986.000 TL

Volkswagen Golf Fiyat Listesi Ekim 2025

Volkswagen Golf Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression - 2.022.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life - 2.535.000 TL

  • Golf 1.5 eHybrid 204 PS DSG Life - 3.112.000 TL 

  • Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style - 2.860.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style - 3.040.000 TL

  • Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 3.243.000 TL

Volkswagen Golf GTI Fiyat Listesi Ekim 2025

Volkswagen Golf GTI Fiyat Listesi Ekim 2025
  • Yeni Golf 2.0 TSI 265 PS DSG GTI - 4.659.000 TL

Volkswagen Golf R Fiyat Listesi Ekim 2025

Volkswagen Golf R Fiyat Listesi Ekim 2025
  • Golf R 2.0 TSI 333 PS 4MOTION DSG R - 6.324.000 TL

Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Ekim 2025

Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Ekim 2025

  • T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life - 2.384.000 TL

  • T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 2.820.000 TL

  • T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - 3.141.000 TL

Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi Ekim 2025

Volkswagen Tiguan Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.049.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 3.727.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.184.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 5.609.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 5.935.000 TL

Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Ekim 2025

Volkswagen Yeni Tayron Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.287.000 TL

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life - 3.376.000 TL

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.204.000 TL

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance - 4.298.000 TL

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.485.000 TL

  • Yeni Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line - 4.579.000 TL

Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Ekim 2025

Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Ekim 2025
  • ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure - 2.387.000 TL

Volkswagen Passat Fiyat Listesi Ekim 2025

Volkswagen Passat Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression - 3.227.000 TL 

  • Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG Impression - 3.462.000 TL 

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business - 3.664.000 TL 

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance - 4.281.000 TL

  • Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG Elegance - 4.272.000 TL

  • Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 4.400.000 TL

  • Passat 1.5 eHybrid 204 PS DSG R-Line - 4.413.000 TL 

  • Passat 1.5 eHybrid 272 PS DSG R-Line - 4.649.000 TL 

  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 6.460.000 TL 

  • Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line - 6.498.000 TL 

  • Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 6.616.000 TL

Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Ekim 2025

Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Ekim 2025
  • ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S - 4.177.000 TL

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Ekim 2025

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik Elegance - 10.143.000 TL

  • Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION Tiptronik R-Line - 10.660.000 TL

