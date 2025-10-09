Ekim 2025 Volkswagen Fiyat Listesi! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Tayron, ID.4 ve ID.7 Güncel Fiyatları

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Ekim ayı için belirlenen güncel fiyatlarını açıkladı. Lüks ve konforun öncü markalarından Volkswagen, hem klasikleşmiş modelleri hem de yeni çıkardığı modelleri ile otomobil severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda ise özellikle D segmentindeki SUV modeli Tayron ile adından sıkça bahsettiriyor. Birkaç ay önce fiyat listesine eklenen Yeni Tayron, Ekim ayı itibarıyla 3.287.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Peki, Ekim ayında Volkswagen'in en popüler modelleri olan Golf, Polo, Tiguan, Tayron, Taigo, TRoc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne oldu?

İşte, Volkswagen'in Ekim ayı için belirlenen güncel fiyatları: