Ekim 2025 BMW Fiyat Listesi! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları BMW
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.10.2025 - 08:04

Alman otomobil üreticisi BMW, Ekim ayı fiyatlarını duyurdu. Yüksek standartlardaki kalite anlayışıyla lüks ve konforu bir araya getiren BMW, yıllardır otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi oluyor. Dünyaca ünlü markanın klasikleşen modelleri ise güncellenen fiyatlarıyla Ekim ayında da dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Peki, Ekim ayında BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte BMW'nin Ekim ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.bmw.com.tr/
BMW Ekim 2025 Fiyat Listesi

Alman otomobil üreticisi BMW, 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Markanın popüler modellerinden BMW 1 serisi, Eylül ayında olduğu gibi bu ay da 3.346.600 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuluyor. 

Marka tarafından duyurulan 'Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatlarına' aşağıda yer verdik. 

Uyarı: BMW'nin internet sitesinden alınan fiyatların dönemlik kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini unutmayınız.

Yeni BMW 1 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni BMW 120 Sport Line Mild Hybrid - Benzin 3.346.600 TL 

  • Yeni BMW 120 M Sport Mild Hybrid - Benzin 3.616.400 TL

Yeni BMW 2 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni BMW 220 Gran Coupé Sport Line Mild Hybrid - Benzin 170 bg 3.512.300 TL 

  • Yeni BMW 220 Gran Coupé M Sport Mild Hybrid - Benzin 170 bg 3.770.800 TL

BMW 2 Serisi Active Tourer Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Luxury Line Plug-in Hybrid - Benzin 3.818.100 TL 

  • M Sport Plug-in Hybrid - Benzin 4.082.100 TL

BMW 3 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • BMW 320i Sedan Sport Line 4.888.900 TL

  • BMW 320i Sedan M Sport 5.294.800 TL

  • BMW 320i Sedan 50 Jahre Edition 5.902.000 TL

BMW 3 Serisi Touring Fiyat Listesi Ekim 2025

  • BMW 330i xDrive Touring M Sport 8.089.600 TL

Yeni BMW 4 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

BMW 4 Serisi Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 420i Coupé M Sport 5.797.100 TL

  • BMW 420i Coupé Edition M Sport 6.732.100 TL

BMW 4 Serisi Cabrio Fiyat Listesi

  • BMW 430i xDrive Cabrio M Sport  8.836.200 TL

BMW 4 Serisi Gran Coupe Fiyat Listesi

  • Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé M Sport Benzin 5.749.700 TL 

  • Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé Edition M Sport Benzin 6.713.400 TL

BMW 5 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • BMW 520i Sedan M Sport Mild Hybrid - Benzin 7.487.800 TL 

  • BMW 520i Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Benzin 7.960.200 TL 

BMW 520d xDrive Sedan Fiyat Listesi

  • BMW 520d xDrive Sedan M Sport Mild Hybrid - Dizel 9.760.200 TL

  • BMW 520d xDrive Sedan Edition M Sport Mild Hybrid - Dizel 10.745.700 TL

BMW 7 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • BMW 740d xDrive Sedan Pure Excellence Mild Hybrid - Dizel 18.171.200 TL

  • BMW 740d xDrive Sedan M ExcellenceMild Hybrid - Dizel 19.084.400 TL

BMW 8 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

BMW 8 Serisi Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Coupé M Sport 18.636.300 TL

BMW 8 Serisi Cabrio Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Cabrio M Sport 19.332.500 TL

BMW 8 Serisi Gran Coupe Fiyat Listesi

  • BMW 840i xDrive Gran Coupé M Sport 19.154.200 TL

BMW X1 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • BMW X1 sDrive20i X-Line Mild Hybrid - Benzin 4.583.100 TL

  • BMW X1 sDrive20i M Sport Mild Hybrid - Benzin 4.693.900 TL

BMW X1 xDrive25e Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • BMW X1 xDrive25e X-Line Plug-in Hybrid - Benzin 4.591.300 TL 

  • BMW X1 xDrive25e M Sport Plug-in Hybrid - Benzin 4.738.400 TL

BMW X2 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • BMW X2 sDrive20i M Sport Mild Hybrid - Benzin 4.957.600 TL 

BMW iX2 eDrive20 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • BMW iX2 eDrive20 Sport Line - Elektrik 3.685.000 TL  

  • BMW iX2 eDrive20 M Sport - Elektrik 4.014.700 TL

BMW X3 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni BMW X3 20 X-Line Mild Hybrid - Benzin 5.667.100 TL 

  • Yeni BMW X3 20 M Sport Mild Hybrid - Benzin 5.988.900 TL 

  • Yeni BMW X3 20d xDrive M Sport Mild Hybrid - Dizel 7.697.900 TL

BMW X7 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • BMW X7 xDrive40d M Excellence Mild Hybrid - Dizel 29.535.600 TL

BMW Z4 Roadster Fiyat Listesi Ekim 2025

  • BMW Z4 sDrive30i M Sport 7.565.300 TL

BMW M Modelleri Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni BMW M2 M Benzin 10.615.700 TL 

  • Yeni BMW M3 Sedan Competition M xDrive M Benzin 14.221.600 TL 

  • Yeni BMW M3 Touring M xDrive M Benzin 14.475.000 TL 

  • Yeni BMW i4 M50 M Elektrik 7.336.900 TL 

  • Yeni BMW M4 Competition Coupé M xDrive M Benzin 14.615.500 TL

  • Yeni BMW M4 Competition Cabrio M xDrive M Benzin 14.942.100 TL 

  • Yeni BMW M5 M xDrive Sedan M Plug-in Hybrid 20.944.400 TL 

  • Yeni BMW M5 Touring M Plug-in Hybrid-Benzin 21.066.100 TL 

  • BMW i5 M60 xDrive Elektrik 8.682.100 TL 

  • BMW i5 M60 xDrive Touring Elektrik 8.761.300 TL 

  • BMW M760e xDrive Sedan M Plug-in Hybrid 26.464.400 TL 

  • BMW i7 M70 M Elektrik 13.881.400 TL 

  • BMW M8 Competition Coupé xDrive M Benzin 25.610.700 TL 

  • BMW M8 Competition Cabrio xDrive M Benzin 26.971.600 TL 

  • BMW M8 Competition Gran Coupé xDrive M Benzin 25.857.200 TL 

  • BMW X1 M35i xDrive M Benzin 7.130.000 TL 

  • BMW X2 M35i xDrive M Benzin 7.221.700 TL

  • Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrikli 9.705.600 TL

BMW i4 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni BMW i4 eDrive40 M Sport 218 bG 5.069.900 TL

  • Yeni BMW i4 eDrive40 Edition M Sport 5.732.000 TL

  • Yeni BMW i4 M50 M 7.336.900 TL

BMW i5 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik 6.229.900 TL

  • Yeni BMW i5 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 6.611.600 TL

  • Yeni BMW i5 eDrive40 M Sport Elektrik 6.991.400 TL

  • Yeni BMW i5 eDrive40 Edition M Sport Elektrik 7.360.000 TL

  • Yeni BMW i5 xDrive40 Touring M Sport Elektrik 7.140.000 TL

  • Yeni BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport Elektrik 7.510.700 TL

  • Yeni BMW i5 BMW i5 M60 xDrive M Elektrik 8.682.100 TL

  • Yeni BMW i5 M60 xDrive Touring M Elektrik 8.761.300 TL

BMW i7 Serisi Fiyat Listesi Ekim 2025

  • BMW i7 xDrive60 Pure Excellence 12.374.800 TL

  • BMW i7 xDrive60 M Excellence 12.826.700 TL

  • Yeni BMW i7 M70 xDrive 13.881.400 TL

BMW iX1 Fiyat Listesi Ekim 2025

blog2.araba.com

  • BMW iX1 eDrive20 Sport Line Elektrik 3.630.100 TL 

  • BMW iX1 eDrive20 X-Line Elektrik 3.816.500 TL

  • BMW iX1 eDrive20 M Sport Elektrik 3.908.100 TL

BMW iX2 Fiyat Listesi Ekim 2025

  • BMW iX2 eDrive20 Sport Line Elektrik 3.685.000 TL 

  • BMW iX2 eDrive20 M Sport Elektrik 4.014.700 TL

BMW iX Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni BMW iX xDrive60 M Sport Elektrik 8.873.900 TL 

  • Yeni BMW iX M70 xDrive M Elektrik 9.705.600 TL

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
