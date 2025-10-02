Ekim 2025 BMW Fiyat Listesi! İşte BMW 1, 2, 3, 4, 5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil üreticisi BMW, Ekim ayı fiyatlarını duyurdu. Yüksek standartlardaki kalite anlayışıyla lüks ve konforu bir araya getiren BMW, yıllardır otomobil tutkunlarının vazgeçilmezi oluyor. Dünyaca ünlü markanın klasikleşen modelleri ise güncellenen fiyatlarıyla Ekim ayında da dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Peki, Ekim ayında BMW'nin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serilerinin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte BMW'nin Ekim ayı güncel fiyat listesi