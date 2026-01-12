onedio
Selfie Çubuğu, Metaverse... Bir İçerik Üreticisi Hayatımızdan Bir Anda Çıkan Şeyleri Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.01.2026 - 08:39

Bazı dönemlerde bazı ürünler, adeta bir yıldız gibi parlayarak akılalmaz bir popülerlik kazanıyor. Öyle ki bir çoğu hayatımızın tam ortasına oturuyor. Bu ürünler, kısa sürede popülerlik kazanarak tüketicilerin gözdesi haline geliyor ve yine akılalmaz satış rakamlarına ulaşıyor. Fakat tıpkı hayatımıza girdikleri hızla sessizce ortadan kaybolabiliyorlar. 

İçerik üreticisi Anıl Can, hayatımızdan aniden çıkan şeyleri sıraladı. Ürünlerin neredeyse hepsini kullanmış olmamıza rağmen hayatımızdan çıkışlarını videodan sonra fark edebildik.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DTLDS...
Hayatımızdan bir anda çıkan ürünler;

  • Selfie çubuğu: Selfie'nin hayatımıza girmesiyle herkesin elinde olan o uzun çubuklar artık pek tercih edilmiyor.

  • Stres çarkı: Bir dönem elden düşmeyen, döndürdükçe rahatlattığına inanılan bu oyuncakların modası hızla geçti.

  • Lokmacılar: Her köşebaşında açılan ve içine bolca çikolata doldurulan modern lokma dükkanları bir anda kapandı.

  • Metaverse: Sanal dünyadan arsa alma çılgınlığı ve dijital evren projeleri eski popülerliğini yitirdi.

  • Pokemon GO: Sokaklarda ellerde telefonla Pokemon kovalama dönemi oldukça kısa sürdü. Hatta oyun hakkında komplo teorileri de çıkmıştı. 

  • Denge bilekliği: Enerji verdiğine ve dengeyi sağladığına inanılan bu plastik bileklikler bir dönem oldukça yaygındı. Nispeten daha eskiydi. 

  • Pastaların üzerindeki minik şemsiyeler: Eskiden her doğum günü pastasında olan o renkli küçük kağıt şemsiyeler artık pek görülmüyor. Oysa ki bir dönem hepimiz bayılırdık.

Videoya benzer yorumlar da geldi;

