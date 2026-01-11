onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Etkinlikte Dilek Feneri Uçurmak İsteyen Adam Dilek Dilediğine Saniyeler İçinde Pişman Oldu

Bir Etkinlikte Dilek Feneri Uçurmak İsteyen Adam Dilek Dilediğine Saniyeler İçinde Pişman Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.01.2026 - 08:41

İçerik Devam Ediyor

Yeni yıla girerken pek çok kişi, dilekler diledi. Yeni yılı çeşitli etkinlikler ve ritüellerle karşıladı. Her yerde 'yeni yıla girerken mutlaka yapın' denilen pek çok ritüeli siz de görmüşsünüzdür. Bunlardan bazıları çeşitli küçük kazalara da sebep olunca, yeni yıla hayal ettiğinden bambaşka bir biçimde girenler oldu. 

Bir etkinlikte dilek feneri uçurmak isteyen genç, saniyeler içinde pişman oldu. Bir anda kafasının üzerinde dilek feneri bulan adam ise neye uğradığını şaşırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DQuK4...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dilek fenerleri yasaklanmıştı.

Dilek fenerleri yasaklanmıştı.

Gökyüzüne bırakıldığında nereye gittiği belli olmayan bu fenerler, hem yangınlara hem de çevre kirliliğine sebep olduğundan bir dönem yasaklanmıştı. Ama hala pek çok etkinlikle özel izinlerle kullanılabiliyor. Ortaya da böyle ilginç görüntüler çıkabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın