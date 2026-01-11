Bir Etkinlikte Dilek Feneri Uçurmak İsteyen Adam Dilek Dilediğine Saniyeler İçinde Pişman Oldu

Yeni yıla girerken pek çok kişi, dilekler diledi. Yeni yılı çeşitli etkinlikler ve ritüellerle karşıladı. Her yerde 'yeni yıla girerken mutlaka yapın' denilen pek çok ritüeli siz de görmüşsünüzdür. Bunlardan bazıları çeşitli küçük kazalara da sebep olunca, yeni yıla hayal ettiğinden bambaşka bir biçimde girenler oldu.

Bir etkinlikte dilek feneri uçurmak isteyen genç, saniyeler içinde pişman oldu. Bir anda kafasının üzerinde dilek feneri bulan adam ise neye uğradığını şaşırdı.